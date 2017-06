Gebe ve emziren kadınlara altın değerinde öneriler

Özel Ümit Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Aylin Acar, gebelikte beslenme konusunda anne adaylarını bilgilendirdi. Gebelikte bol su tüketilmesi gerektiğini vurgulayan Acar, anne adaylarının protein, çinko, B12, demir, Omega3 açısından besin değeri yüksek yiyeceklerin yemesi gerektiğini belirtti. Acar anne adaylarına beslenme konusunda altın değerinde önerilerde bulundu.

Gebelik ve emziklilik döneminde annelerin dikkat etmeleri gerekenler hakkında konuşan Acar, “Gebe ve emzikli kadın günlük 2-3 su bardağı süt yoğurt, 60 gram peynir tüketmelidir. 3-4 porsiyon et, balık, tavuk tüketimine özen gösterilmelidir. Et, balık, tavuk tüketilemiyorsa protein ihtiyacını karşılamak için bu besinlerin yerine kuru baklagil tüketimi arttırılmalıdır. Et tüketimi varsa bile haftada en az bir kez kuru baklagil yenmelidir. Yüksek kalitede protein içerdiği için her gün 1 tane yumurta tüketilmelidir. Yemeklerde mutlaka iyotlu tuz kullanılmalıdır” dedi.

Meyve ve sebze tüketiminin de önemine değinen Acar, “Artan vitamin ve mineral ihtiyacını karşılamak için her gün toplam 5-7 porsiyon taze sebze ve meyve tüketilmelidir. Demir emilimini arttırmak için yemeklerle birlikte C vitamininden zengin olan maydanoz, kıvırcık, yeşil biber, domates gibi sebzeler ile portakal, mandalina, kivi, şeftali gibi meyveler ve taze meyve suları tüketilmelidir. Kuru meyveler ve kuru yemişler yoğun enerji yanında demir ve kalsiyum gibi minerallerden de zengin olduğu için tüketilmelidir” diye konuştu.

Bol bol sıvı tüketin

“Sıvı alımı asla ihmal edilmemeli” diyen Acar, günlük 8-9 bardak su ve 3-4 bardak sıvı alınması gerektiğinin altını çizdi. Sıvı tüketiminde gazlı ve hazır içeceklerden uzak durulması gerektiğini söyleyen Acar, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Katkı maddeleri içeren hazır besinlerden olabildiğince uzak durulmalıdır. Sıvı tüketiminde de hazır meyve suları, gazoz, kolalı içecekler, çay ve kahve yerine taze sıkılmış meyve suları, limonata, ayran tercih edilmeli. Annenin aşırı miktarda kafein tüketiminin fetusun kemik yoğunluğu ve kalsiyum içeriği üzerine zararlı etkileri vardır. Ayrıca aşırı miktarda tüketilen çay, kahve, kolalı içeceklerle demir, çinko gibi önemli minerallerin emilimi de engellenmektedir.”

Gebelik döneminde D vitaminin önemine de vurgu yapan Acar, “D vitamini besinlerden yeterince alınamadığında vücudumuzda D vitamini sentezlenmesi için güneş ışığına ihtiyacımız vardır. Bunu karşılamak için günlük ortalama 30 dakika güneşlenmek gerekir” dedi.

Emzirirken diyet yapmayın

Annelerin en büyük sorunu olan doğum sonrası kilolar konusunda da bilgi veren Acar, “Anneler eski vücut ağırlıklarına dönmek için acele etmemelidirler. Bu süre 6 ay ya da daha fazla sürebilir. Bebeklerini emziriyorlarsa eski formlarına daha kolay dönebilirler. Lohusalarda zayıflama diyeti uygulamak yerine unlu, yağlı ve şekerli besinleri aşırı yememeye dikkat etmek daha doğru olur” diye konuştu.