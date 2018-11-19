Gebelik eğitimine büyük ilgi

Özel Ümit Hastaneleri tarafından verilen Gebelik Eğitimi, Büyükşehir Belediyesi Taşbaşı Kültür Merkezi Kırmızı Salon'da gerçekleştirildi.

Anne adayları ve babaların yoğun katılım gösterdiği eğitimde; Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Talat Remzi Demirkol “Doğum Ne isterdiniz / Ne yapıyoruz”, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Gökhan Görünmez “Yenidoğan Bebek Takibi”, Yenidoğan Hemşiresi Hacer Avşaroğlu ise “Bebek Bakımı Ve Emzirme Yöntemleri” konularında önemli bilgiler paylaştı.

ANNE VE BEBEK İÇİN EN SAĞLIKLISI NORMAL DOĞUM

Anne adaylarına her zaman normal doğumu önerdiğini ifade eden Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Talat Remzi Demirkol, anne ve bebek için en sağlıklı ve doğal seçeneğin normal doğum olduğunu belirtti. Normal doğumun korkulacak bir şey olmadığının altını çizen Demirkol, doğum sırasında anne adaylarının neler yaşayacağını anlattı. Katılımcılara doğum nedir sorusunu yönelten Demirkol, “Yeni bir başlangıç, ağrı, korku” gibi yanıtlar aldı. Demirkol, anne adaylarının genellikle doğum sancılarından ve doğumdan korktuğuna değinerek, annelere normal doğum yapabilmeleri için sabırlı olmaları ve doktorlarını dinlemeleri konularında uyarılarda bulundu. Normal doğumda epidural yöntemle doğum sancılarının bir süre sonra azaltılabileceğine dikkat çeken Kadın Sağlığı ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Demirkol, sezaryen yapılmasının ise son tercih olması gerektiğini kaydetti. Normal doğum yapılamayacak durumlarda sezaryenin tercih edilebileceğini dile getiren Demirkol, sezaryen doğum sonrasında anne ve bebeklerin karşılaşabilecekleri durumları anlattı. Her gebelik sürecinin ve doğumun farklı ve gebeliğe özel olduğunu dile getiren Op. Dr. Demirkol, bu anlamda hamilelik süresince anlatılan doğum hikayelerinin de önemsenmemesi gerektiğini söyledi.

ANNELER SABIRLI VE KARARLI OLMALI

Yenidoğan Yoğun Bakım Sorumlu Hemşiresi Hacer Avşaroğlu ise bebek bakımı, annelerde emzirme yöntemlerini anlatarak doğum sonrası annelerin yaşayabileceği olası sorunlar hakkında bilgiler paylaştı. Anne sütünün önemine değinen Avşaroğlu, annelerin ne olursa olsun bebeklerini emzirme konusunda kararlı ve sabırlı olmalarını istedi. Avşaroğlu, emzirme arttıkça sütün de artacağını belirterek, loğusa dönemince anneanne ve babaannenin anne ile ilgilenmesi gerektiğini, annenin dinlenmesinin ve psikolojisinin iyi olmasının da emzirmede önemli olduğunu dile getirdi.

“YENİDOĞAN SÜNNETİ ÖNERMİYORUM”

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Gökhan Görünmez ise yeni doğan bebeklerin doktor kontrolleri hakkında bilgi verdi. Bebeklerin sarılık ihtimaline karşı sık sık emzirilmesi gerektiğini dile getiren Dr. Görünmez, bebeklerin doğum sonrası eve götürüldüğünde göbek bağı düşmeden de dikkat edilerek yıkanabileceğini aktardı. D vitaminin önemine dikkat çeken Dr. Görünmez, doğumdan hemen sonra bebeklerde D vitaminin başlanması gerektiğini söyledi. Yenidoğan sünnetini önermediğini belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Gökhan Görünmez, bebeklerde en ideal sünnet zamanının 1 ile 2 yaş arasında olduğunu kaydetti. 2 ile 6 yaş arasında sünneti önermediklerini dile getiren Dr. Görünmez sonrasında 7 yaşında sünnet yapılabileceğini aktardı.

Eğitim sonrasında Özel Ümit Hastanesi Halkla İlişkiler Müdürü Gülay Özler tarafından anne adaylarına sertifikaları verildi. Etkinlik hatıra fotoğrafı çekilmesi ile sona erdi.