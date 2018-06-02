Geç kalmamak için saatler öncesinden akın ettiler

Öğrenciler ve veliler sınav saatini kaçırmamak için saatler öncesinden okullara akın etti.

Ülke genelinde saat 09.30’da başlayan sınavın ilk oturumunda öğrenciler, sözel bölüm sorularını yanıtladı. İlk oturumun tamamlanması ile öğrencilere 45 dakikalık mola verildi. LGS’nin ikinci oturumu olan sayısal bölüm ise saat 11.30’da başlayacak. Aileleriyle beraber sınava girecekleri okullara saatler öncesinden gelen öğrencilerin heyecanlı oldukları gözlendi. Sınav öncesi çoğu veli çocuklarının başarısı için Kur’an-ı Kerim okudu. Yetkililer tarafından okula girişin izin verildiği esnada büyük bir izdiham yaşandı.

"İnşallah istedikleri yerlere gelirler"

Öğrenci velisi Hande Bayrak, çocuğunun stresli bir dönemi geride bırakmak üzere olduğunu kaydetti. Bayrak, "Çok heyecanlı ve stresli bir dönemdi. Sanki o sorular uzaydan gelecek gibi o çocuklara öyle bir empoze ettiler ki. Çok stresli bir dönemdi. Çocuğuma kesinlikle güveniyorum. Başarılı bir çocuk ama sınav stresini yükledikleri için ne olacağını bilmiyoruz. Zaten sistem yaptı bu baskıyı. Hepsi stresle girdiler sınava. Çocukların çoğu zaten sınava da girmedi. ‘Ben yapamam’ dediler ve girmediler bile. Çocuğum akademik başarısı olan bir çocuk. Hedefleri var ve mimarlık istiyor. Ama bu sınavdan sonra gideceği lise hayatını ne kadar etkiler bilemiyorum. İnşallah istedikleri yerlere gelirler" dedi.