Geçmiş dönemdeki göçmenlerin kıyafet kültürünü günümüze uyarladılar

İçinde, geçmişten günümüze göçmenlerin kıyafet kültürünü, günümüzün modern kıyafetlerine uyarlayan tasarımların bulunduğu ‘Göç ile gelen kıyafet kültürü’ sergisi, Moda Tasarımı bölümünde okuyan 3’üncü 4’üncü sınıf öğrencisi 3 kişi tarafından yaklaşık 3 haftalık bir çalışma ile hazırlandı.

"Balkan ülkelerinde de sergilemek istiyoruz"

Anadolu Üniversitesi Öğrenci Konseyi Başkanı ve aynı zamanda da serginin proje koordinatör yardımcısı olarak görev yapan Şeyda Nur Kartal, ‘Göç ile gelen kıyafet kültürü’ sergisi ile hayallerini gerçekleştirdiklerini söyledi. Sergiye yoğun bir ilgi beklediklerini aktaran Kartal, “Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın gençlere yönelik projeleri oluyor. Genç-Des isimli bir program var. ‘Gençlik desteği’ anlamına geliyor. Biz, çeşitli projelerimizi buraya gönderebiliyoruz. Bir proje yazdık. Geçmişten günümüze göçmenlerin kıyafet kültürünü araştırıp, günümüzün modern kıyafetlerine uyarladık. Moda Tasarımı bölümünde 3’üncü ve 4’üncü sınıf öğrencileri olarak yaptık. Bu bizim hayalimizdi. Bakanlık da destekledi. Bugün de gerçekleştiriyoruz. Bu proje, bakanlık tarafından, Külliye’de sergilenmek üzere de seçildi. Balkan ülkelerinde de sergilemek için çok uğraşıyoruz. Tüm ilgilileri sergimize bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Sergi, Anadolu Üniversitesi Öğrenci Merkezi’nde, 1 hafta boyunca ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.