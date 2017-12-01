Geçtiğimiz yıl 1 milyon kişi AIDS nedeniyle hayatını kaybetti

Dr. Uğur Bilge, geçtiğimiz yıl 1 milyon insanın AIDS nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi.

Hastalığın ortaya çıkış nedenlerini sıralayan Bilge, 1980’den bu yana AIDS’ın artarak devam ettiğine dikkat çekti. Tüm yaş gruplarında hastalığın görüldüğünü aktaran Bilge, "HIV (İnsan bağışıklık yetmezliği virüsü) doğrudan bağışıklık sistemine zarar veren bir virüs olup bu virüsü taşıyan insanlar ’HIV pozitif’ olarak adlandırılır. HIV, vücut direncini azaltarak insanların kolayca hasta olmasına neden olur. AIDS (Edinilmiş bağışıklık yetersizliği sendromu) ise HIV virüsünün bağışıklık sistemini zayıflatmasından sonra ortaya çıkan hastalık halidir. HIV enfeksiyonu, ilk defa ortaya çıktığı 1980’li yıllardan bu yana tüm dünyada artarak

yayılmaya devam etmektedir. Enfeksiyon, korunmasız cinsel temas, ortak enjektörlerle damar içi madde kullanımı ve enfekte kan verilmesiyle ya da anneden bebeğe gebelik döneminde, doğum sırasında veya doğum sonrasında emzirmeyle bulaşabilmektedir" dedi.

"2016 yılı içinde yaklaşık 1 milyon 800 bin kişi HIV enfeksiyonuna yakalandı"

Geçtiğimiz yılın AIDS karnesini açıklayan Bilge, "Bulaşma yollarının çeşitliliğine bağlı olarak HIV enfeksiyonu tüm yaş gruplarında görülebilmektedir. Günümüzde hastalığın tedavisinde önemli gelişmeler kaydedilmiş olup tedavi, bulaştırıcılığı azaltmakta ve enfeksiyonun anneden bebeğe geçişini engelleyebilmektedir. Birleşmiş Milletler HIV/AIDS Ortak Programı (UNAIDS) 2016 yılı raporuna göre; dünyada 2016 yılı içinde yaklaşık 1 milyon 800 bin kişinin HIV enfeksiyonuna yakalandığı, dünyada toplam 36 milyon 700 bin HIV taşıyıcısının bulunduğu ve 1 milyon kişinin AIDS nedeni ile öldüğü belirtilmektedir. Dünya genelinde hasta sayısı azalırken Doğu Avrupa ve Orta Asya’da hasta sayısı artmaktadır. Ülkemiz HIV/AIDS açısından hastalığın az sıklıkta görüldüğü ülkeler arasında yer almakla birlikte son yıllarda vaka sayılarında artış izlenmektedir" ifadelerine yer verdi.

"Şüpheli durumlarda vakit kaybetmeden test yaptırmak gerekir"

Virüsten korunmanın etkili ve ucuz yollarını paylaşan Doç. Dr. Uğur Bilge, sözlerini şu şekilde tamamladı;

"HIV enfeksiyonu önlenebilir bir hastalıktır ve korunma önlemleri tedaviden çok daha etkili ve ucuzdur. En sık görülen bulaşma yolunun cinsel temas olması nedeni ile neredeyse korunmada tek çare tek eşliliktir. Tek eşliliğin yanı sıra, riskli cinsel temasta doğru kondom kullanımı, hastalığın cinsel yolla bulaşmasına karşı en güvenli ve basit korunma yoludur. Şüpheli durumlarda ise vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna müracaat ederek test yaptırmak gerekir. Ülkemizde 1986 yılından bu yana kan ve kan ürünleri ile bulaşmaya karşı insanları koruma amacı ile tüm kan ve kan ürünleri HIV yönünden test edilmektedir. 1987 yılından beri organ ve doku nakilleri öncesinde de gerekli testler yapılmaktadır. HIV enfeksiyonu, HIV pozitif kişilerle aynı iş yerinde çalışmakla, aynı okulda okumakla, aynı ortamda bulunmakla, ortak çatal kaşık kullanmakla; dokunmak ve tokalaşmakla; telefon, kitap, defter gibi araçlar ile duş-banyo alanlarını, havuzları, tuvaletleri ortak kullanmakla, böcek ısırması ve sinek sokması ile bulaşmaz."