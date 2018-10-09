Geleceğimizi kirletmeyelim

Frigya bölgesi içinde bulunan Büyükyayla baraj göleti, çevre il ve ilçelerden gelen piknikçiler tarafından yoğun ilgi görüyor. Özellikle yaz aylarında hafta sonu hayli piknikçiyi ağırlayan bölge, çevreye sorumsuzca atılan atıklar yüzünden kirleniyor. Gün boyu eğlenen bazı piknikçilerin bırakmış olduğu çöplerden dolayı gölet kıyıları tehlike altında. Özellikle çevre mahalle ve Afyonkarahisar'dan gelen piknikçiler tarafından kullanılan ve son zamanlarda doğa sporu, karavan turizmcilerin gözdesi olan Büyükyayla baraj göleti, sınırları içerisinde sağa sola atılan çöpler yüzünden çok ciddi çevre kirliliği karşı karşıya duruyor. Çevre sakinleri, büyük bir zevkle gün boyu piknik yapan, geziler düzenleyen misafirlerden çevre temizliği konusunda daha çok duyarlılık beklediklerini anlatarak "Geleceğimizi kirletmeyin" çağrısı yapıyorlar.