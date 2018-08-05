Geleceğin bölümü gastronomi ve mutfak sanatları

Yeni yeni popüler olan ve merak uyandıran birçok meslek grupları arasında gastronomi ve mutfak sanatları ile aşçılık bölümleri oldukça rağbet görüyor. Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğretim Görevlisi Osman Güldemir, bu iki bölüm hakkında merak edilenleri açıkladı. Türkiye’de yeme içmeyle alakalı eğitimin kurumsallaşmasının çok eskilere dayanmadığını belirten Güldemir, “Günümüzde 2 yıllık ön lisans aşçılık programları ve 4 yıllık gastronomi ve mutfak sanatları bölümlerinde bu alanla ilgili meslek eğitimi verilmektedir. Bu gibi bölümler de yıldan yıla artıyor. Türkiye’de gastronomi ile ilgili bölümler bizim zamanlarımızda yoktu fakat artık neredeyse her ilimizde mevcut, hatta bazı illerde birden fazla olabiliyor. Hatta çoğu üniversitede bu saydığım bölümlerin her ikisi de var. Tıpkı Eskişehir’de olduğu gibi. Mesela İstanbul’da 30 dolaylarında bölüm, program var. Böyle olunca talep yıldan yıla artıyor ve bu alanın puanları birçok üniversitedeki mimarlık ve iletişim fakültelerindeki bölümlerin puanını geçmiş durumda. Rağbet, talep günümüzde oldukça fazla. Bu tarz bölümlerin gelecekte daha da iyi olacağını düşünüyorum, çünkü gelen öğrencinin hazır bulunmuşluk düzeyi ne kadar yüksek olursa bizler onlara daha iyi eğitim verebiliyoruz ve çıktısı da o derecede iyi oluyor” şeklinde konuştu.

“Yelpazesi oldukça geniş bir alan”

Öğr. Gör. Osman Güldemir, tercih yapacak olanların keyif alacakları bir meslek tercih etmeleri gerektiğini belirterek, seçilen bölümün önemli bir rol oynadığını söyledi. Güldemir, “İki yıllık aşçılık programından, 4 yıllık gastronomi mutfak sanatları bölümünden mezun olan öğrenciler sadece aşçılık yapmak zorunda değiller. İş yeri açma belgesi alabiliyorlar. Açacağınız işletmeye göre de turistik tesis, belediye ruhsatlı tesis gibi farklı sınıflarda şeyler yapabiliyorsunuz. Ama yemek pişirmenin ötesinde işler yapmanız da mümkün oluyor. Yani bunlar neler; yemek fotoğrafçılığı, yemek stilistliği, menü danışmanlığı, yiyecek-içecek işletmesi danışmanlığı, mutfak planlamacılığı, satın alma sorumluluğu, eğitmenlik, rehberlik ya da turistik hareketliğin içerisinde bazı pozisyonlarda bulunmak. Artık yeni yeni meslekler ortaya çıkmaya başladı. Ben üniversitedeyken az önce saydığım meslekleri bilmiyordum. Yani stilistlik nedir gibi. Modayla alakalı bir meslek akla geliyor ama artık günümüzde yemeklere makyajlar yapılıyor, kataloglar çekiliyor, sosyal medya içerikleri oluşturuluyor, daha çok bununla ilgili. Mesela günümüzde ‘Youtuber’lık gibi bu tarz platformlardan da yeme-içmeyle alakalı iyi paralar kazanılabiliyor. Gazete köşe yazarlığı, dergilerde yazarlık, yemek mimarlığı, VİP catering hizmetleri, film setlerinde yeme-içme hizmeti gibi alanlarda da bu bölüm mezunları çalışabiliyorlar” diyerek bölümün aslında oldukça geniş yelpazesi olduğuna değindi.

Hem aşçılık hem de gastronomi ve mutfak sanatları bölümünde öğrencilerin özel eğilimlerinin dikkate alındığını söyleyen Öğr. Gör. Güldemir, “Üniversitemizde genel anlayış şudur; öğrenciler zorunlu dersleri alırlar, seçmeli derslerde uzmanlaşmak istedikleri alana yönelik dersler seçerler. Her öğrencinin zevk aldığı ders farklı, bu yüzden herkese tek düze bir çıktı vermek hatalı olur. En başta söylediğimiz gibi işleri sadece yeme-içme değil. Ona göre de diğer tüm bölümler gibi bu bölümde okuyacak olan arkadaşların da kendilerini geliştirmeleri gerekiyor” diyerek gastronomi ve mutfak sanatları bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilere yönelimlerine göre en uygun üniversite tercihini yapmaları gerektiğini söyledi.