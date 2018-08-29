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29 Ağustos 2018 16:46

Geleceğin efsaneleri belgelerini aldı

Tepebaşı Belediyesi ile Eskişehirsporlu Profesyonel Futbolcular Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen Yaz Futbol Okulu eğitimleri sona erdi.

Geleceğin efsaneleri belgelerini aldı

29 Ağustos 2018 16:46


Tepebaşı Belediyesi ile Eskişehirsporlu Profesyonel Futbolcular Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen Yaz Futbol Okulu sona erdi. Eğitimlere katılan 25 minik sporcu katılım belgelerini aldı. Düzenlenen kapanış törenine Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, efsane futbolcular, öğrenciler ve öğrencilerin velileri katıldı. Törende konuşan Başkan Ataç, “Sizlerle beraber olmak beni çok mutlu etti. Belki ilerde sporcu olmayacaksanız ama hepiniz sportmen olabilirsiniz, sporu sevebilirsiniz. Ben her sabah spor yapmadan belediyeye gelmiyorum. Spor benim kaşım gözüm gibi oldu, sizler de boş zamanlarınızı sporla değerlendirmelisiniz. İyi eğitim ve iyi şekilde spor yapmak birbirini tamamlar. Anne ve babalarınıza da sesleniyorum, onlar da sabahları kalkıp yürüsünler. Hayat boyu spor çok önemli. Şimdi gördüğünüz büyükleriniz, 1965’te Eskişehirspor’un başlangıç sürecidir. Anadolu Devrimi diye tarif edilen takımdır. Artık sizler bu sahalardan yetişeceksiniz ve Eskişehirspor’da futbol oynayacaksınız. Okullarınızda da başarılar diliyorum. Sağlık içinde kendinizi geliştirin ve ülkeye faydalı birey olun. Hepinizi tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.


Eskişehirspor’un efsane kadrosunda yer alan eski futbolcu Hüdai Doğu ise konuşmasında, “Dernek olarak sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu ve huzuru içindeyiz. Ahmet Ataç Eskişehirspor’un kuruluşundan bu güne kadar sizlerle ve bizlerle birlikte olmuştur. Kendileri bu tesisleri bize armağan etmiştir. Gençler; sporla birlikte eğitiminizi de tamamlayın. Bugünkü Eskişehirspor’umuza baktığımız zaman üzülmemek elde değil. Sizden 6-7 yaş büyük abileriniz oynuyor. Sizler çok şanslısınız. Aileleriniz size spor imkanı veriyor. Geçmişte bu tesisler yoktu. 2 aylık sürede eğitim aldınız, futbol öğrendiniz” diye konuştu.


Konuşmaların ardından futbol eğitimlerini başarı ile tamamlayan 25 öğrenciye katılım belgeleri takdim edildi. Kapanış töreni, çektirilen toplu hatıra fotoğrafı ile sona erdi.




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