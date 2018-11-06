Geleceğin havacıları uçmayı öğrendi

Anadolu Üniversitesi Havacılık Parkı (AÜHP)'da çocuklar, havacılığa yönelik yaptıkları deney ve tasarımlarla gözlemler yapıyor.

Anadolu Üniversitesi Havacılık Parkı'nın (AÜHP) bilim iletişimi gerçekleştirmek üzere 4004-Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları kapsamında hazırladığı “Minik Havacılar Uçmayı Öğreniyor-2” adlı projesi Mart 2018'de TÜBİTAK tarafından kabul edildi. Yürütücülüğünü Eskişehir Teknik Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ender Gerede'nin yaptığı ve 14 kişilik bir ekipten oluşan projede Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü de paydaş kuruluş olarak yer aldı. Projede İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Eğitim Fakültesi ve Eskişehir Teknik Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültelerinden uzman ve eğitmenler görev aldı. Proje kapsamında 3 ve 4. sınıflardan yaklaşık 450 öğrenciye ulaşılmış oldu.

Temel amaç insanlara havacılık sevgisi aşılamak

Projede çocuklar, basit ev aletlerini ve geri dönüşüm malzemelerini kullanarak 13 farklı deney etkinliğiyle uçaklara etki eden kuvvetleri ve uçağın nasıl uçtuğunu öğreniyorlar. Deneyler, günümüzün dikkat çeken eğitim yaklaşımları çerçevesinde hazırlandı. Kapanış etkinliğinde Havacılık Parkı'nı ziyaret eden Eskişehir İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Özden Akkaya ve Milli Zafer İlkokulu Müdürü Emine Tuç çocukların verimli ve eğlenceli bir gün geçirdiklerini, çocuklar da bilime ve havacılığa ilişkin olumlu tutumlar gözlediklerini belirttiler. Deney etkinlikleri ve atölye çalışmaları Anadolu Üniversitesi Havacılık Parkı içerisinde bulunan ve çocuklara yönelik bilim iletişimi gerçekleştirmek üzere yeniden tasarlanan hangar binasında yapılıyor. Çocukların havacılığa ilişkin deney ve tasarımları daha önceden gerçekten uçmuş uçakların yanı başında yapmaları motivasyonlarını artıran önemli bir unsur durumunda. Havacılık Parkı'nın temel amacı; kent, bölge ve ülke insanlarına havacılık sevgisini aşılamak, havacılıkla ilgili alanlarda bilgi birikimlerini artırmak ve havacılığın gelişimine destek olmalarını sağlamak amacıyla havacılığa ilişkin konularda eğitsel programlar geliştirip bilim iletişimi gerçekleştirmek olarak göze çarpıyor. Geleceğin garantisi çocukların hava araçlarının nasıl uçtuklarını, motor ve pervane gibi sistemlerin nasıl çalıştıklarını yaşayarak, deneyerek, şaşırarak, meraklanarak ve eğlenerek öğrenmeleri sağlanıyor. Bu kapsamda kullanılan araçlardan bazıları; basit ev aletleri ile havacılığa ilişkin deney atölyeleri, model ve uzaktan kumandalı uçak kursları ve dijital müzecilik kapsamındaki çoklu ortam uygulamaları oluyor.

Ülkenin yarınında rol alacak çocuk ve gençlerin, havacılığın etkinliğini artıracak her türlü faaliyetinin ulusal ekonomiye, toplumsal refaha ve bilimsel birikime önemli katkı sağlayacağını söyleyen Proje yürütücüsü Doç. Dr. Ender Gerede, son 100 yıldaki pek çok bilimsel gelişmenin, havacılık faaliyetlerindeki etkinlik ve verimlilik arayışından kaynaklandığını vurguladı.