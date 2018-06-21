Geleceğin hukukçuları coşkuyla uğurlandı

Törene, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Gültekin, Prof. Dr. Mustafa Kemal Biçerli, Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı’nın yanı sıra öğretim elemanları, fakülte mensupları, mezunlar ve aileleri katıldı. Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, töreni kıymetli kılanın öğrencilerin varlığı olduğunun kuşkusuz olduğunu fakat mezunların bugünlerini ailelerine borçlu oldukları düşüncesiyle önce ailelere seslenmek istediğini belirterek, “Yıllarca çocuklarınızın daha iyi bir geleceğe sahip olması için çaba sarf ettiniz, fedakârlıklar gösterdiniz. Fedakârlıklarınızın değerini ölçmek elbette mümkün değil. Bizler, Anadolu Üniversitesinin bütün çalışanları, bu fedakârlıklarınızın bize yüklediği sorumlulukla emanetlerinize sahip çıkabilmek için elimizden geleni yaptık. Tüm imkânlarımızla kurduğunuz hayallerin gerçekleşebilmesi için çalıştık” dedi.

“Bu aziz millet bizleri olduğu gibi sizleri de çok büyük fedakârlıklarla okuttu”

Bundan sonra yapılacak en önemli şeyin gençlere güvenmek ve sahip oldukları bilgi birikimi hayata geçirmeleri için onları desteklemeye devam etmek olduğunu kaydeden Rektör Gündoğan, konuşmasının devamında yeni mezunlara seslendi. Öğrencilerin hayatlarında sadece mesleki yaşamla da ilgili olmayacak bir takım zorluklarla karşılaşacaklarını belirten Prof. Dr. Naci Gündoğan, Anadolu Üniversitesi’nde geçirdikleri yıllar, aldıkları eğitim ve kurdukları dostluklarla tüm bu zorlukların üstesinden rahatlıkla gelebileceklerine inandığını dile getirdi.“Şunu hiç unutmayın ki bu aziz millet, bizleri olduğu gibi sizleri de çok büyük fedakârlıklarla okuttu” diyen Rektör Gündoğan, mezunların hem kendileri hem de ülkeleri için sorumluluk alma zamanının geldiğini, sadece kendileri ve aileleri için değil ülkemiz ve insanlık için de başarılı olmak zorunda olduklarını söyledi.

Mezuniyet zamanlarının buruk bir sevinç ve tedirginlik hissi oluştuğundan bahseden Rektör Prof. Dr. Naci Gündoğan, “Yaşadığınız buruk sevinci ve mezuniyet sonrasıyla ilgili tedirginliğinizi bir nebze azaltmasını umarak Anadolu Üniversitesi ile bağınızın kopmadığını, daha da güçlenerek artacağını söylemeliyim.” dedi. Mezunların Anadolu Üniversitesi mezunu olarak taşıdıkları kurumsal kimliğin, kendi gayretleriyle birlikte pek çok kapıyı açacağını belirten Rektör Gündoğan, üniversitenin kapısının mezunlara her zaman açık olduğunu ve burada edinilen dostlukların onları hiçbir zaman yalnız bırakmayacağını belirterek “Anadolu Üniversitesi, 60 yıllık geçmişiyle kocaman bir aile olarak her zaman sizlerin arkasında olacaktır. Bu duygularla başarılarınızın devamını diliyor ve mezuniyetinizi yürekten kutluyorum. Sizleri çok ama çok seviyoruz, yolunuz ve bahtınız açık olsun” sözleriyle konuşmasını noktaladı.

“İyi hukukçular yetiştirmek için elimizden geleni yaptık”

Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ufuk Aydın, mezun olan genç hukukçuların heyecanını paylaştığını belirttiği konuşmasında bugünün öğrenciler mezun edildiği için çok mutlu; aynı zamanda öğrenciler fakülteden ayrıldığı için çok hüzünlü bir gün olduğunu belirtti. “Dört yıl boyunca Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi olarak öğrencilerimizi iyi birer hukukçu hâline getirmek, iyi hukukçular yetiştirmek için elimizden geleni yaptık” diyen Dekan Prof. Dr. Aydın, ailelere de teşekkür ettiği konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Sevgili aileler, sizlere de teşekkür etmek isterdim. Çok büyük bir emek ve çaba sonucu çocuklarınız dört yıl önce bizim öğrencilerimiz oldu. Bu yılların sonunda diplomalarını alıp hayata atılacaklar. Onlara Atatürk ilkelerine bağlı, demokrasiye, insan haklarına saygılı, hukuk devletinin üstünlüğüne inanan, adaletli ve vicdanlı hukukçular olmalarını öğretmeye çalıştık. Umarım bunda da başarılı olmuşuzdur ve umarım Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunları, diğer hukuk fakültesi mezunlarından ayrı, özel bir yere sahip olurlar.”

Konuşmasının sonunda Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesinin her zaman mezunlarının yanında olacağının altını çizen Prof. Dr. Aydın, “Bilgimize, deneyimimize ne zaman ihtiyaç duyarsanız, biz hep yanınızda olacağız. İletişimin bu kadar kolay olduğu günümüzde her kanaldan bize ulaşıp, yardımımızı alabilirsiniz” diyerek sözlerine son verdi.

“Geleceğin hukukçuları olarak adalet ve hakkaniyet yolundan sapmayacağımıza söz veriyoruz”

Mezun öğrenciler adına konuşan Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu Burcu Demirtaş, “Acısıyla tatlısıyla, vizesiyle finaliyle dört yıllık maceranın sonuna geldik. Hepimiz bu yolda çokça emek verdik. Yeri geldi uykusuz kaldık, yeri geldi umutsuzluğa düştük ancak sonunda başardık. Bugün, bu mutlu günde de bunun haklı gururunu yaşıyoruz” dedi.

Öğrencilik hayatının bitmesi ve öğrencilik yıllarına veda ediyor olmanın üzücü olduğunu fakat artık kendi yollarını çizmenin vaktinin geldiğini söyleyen Demirtaş, “Umarım üniversite yıllarına dönüp baktığınızda ‘keşke şunu da yapsaydım’ dediğiniz hiçbir şey olmamıştır.” diye konuştu.

Mezunların çoğunun başka bir şehirden gelip Eskişehir’de yeni bir hayat kurduğuna dikkat çeken Burcu Demirtaş, “Hiçbir şehir öğrenciyi bu kadar sevip saymamıştır, bu noktada en büyük teşekkürü de Eskişehir hak ediyor” diyerek Eskişehir’de yaşamanın da öğrencilik hayatını güzel kılan etmenlerden olduğuna değindi.

Tören, derece alan öğrenciler Meryem Benli, Melih Yurttaş ve Alican Kılıç’ın diplomalarını Rektör Prof. Dr. Naci Gündoğan’ın elinden alması ve keplerin atılmasıyla sona erdi.