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15 Ağustos 2018 13:57

Geleceğin meslekleri çocuklarla buluştu

ECE Türkiye tarafından yönetilen ve bölgenin sosyal ve kültürel yaşamının cazibe merkezi olan Espark Alışveriş Merkezi’nde Sıra Dışı Meslekler’de gerçekleşen etkinliklerde, tüm çocuklar henüz var olmayan meslekleri deneyimledi.

Geleceğin meslekleri çocuklarla buluştu

15 Ağustos 2018 13:57


Eskişehir’in odak noktası Espark, 4 -12 yaş arası tüm çocuklar için Sıra Dışı Meslekler etkinliği düzenliyor. Bugünün çocukları, yarının mesleklerini yakından tanıma şansını yakalarken, aynı zamanda eğlenirken öğreniyorlar. 20 Ağustos tarihine kadar devam edecek etkinlikte, tüm çocuklar kendi gelecekleri için ilk adımı atmış olacak.


Bu 5 eğitim modülünü öğreten Sıra dışı Meslekler etkinliği, çocuklara farkındalık kazandırmayı hedefliyor. Espark’ta gerçekleşecek olan etkinliğe katılacak olan çocuklar; meteor heykeltıraşı ile yapıcılık, tür kaşifi ile eleştirisel düşünme, ışınlayıcı tamircisi ile kültürler arası yetkinlik, robot doktoru ile mekanik zeka, galaksi mimarı ile işbirliği ve gökyüzü ressamı ile iletişim yetilerini geliştiriyorlar. Çocuklar Espark’ta her gün farklı bir mesleği deneyimleyerek, birbirinden eğlenceli atölyelere katılıp, dijital ve interaktif oyunlarla dolu farklı bir yetkinliği kazanacaklar.




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