Geleceğin mimarları Tepebaşı'nı dinledi

sınıf öğrencileri, Tepebaşı Belediyesi'ni ziyaret etti.

Eskişehir Teknik Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı Alper Çabuk ile birlikte, Eskişehir'deki programları dahilinde, Tepebaşı Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen bilgilendirme toplantısına katılan yaklaşık 100 öğrenci, hayata geçirilen Akıllı Şehirler, Kuluçka Merkezi projelerinin yanı sıra Fabrikalar Bölgesi Kentsel Tasarım Projesi hakkında bilgiler aldılar.

Toplantıda, Bilgi İşlem Müdürü Suat Yalnızoğlu ve Avrupa Birliği Proje Yöneticisi Murat Aksu, sunumlarıyla Tepebaşı Belediyesi'nin hayata geçirdiği Akıllı Kentsel Dönüşüm Projesi'ni anlattı. Kuluçka Merkezi Koordinatörleri Diğdem Gül ve Burcu Uğur ise Kuluçka Merkezi'nin projelerini anlattılar.

Toplantıya katılan Tepebaşı Belediyesi Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Erkan Uçkan ise genç meslektaşlarına Fabrikalar Bölgesi Kentsel Tasarım Projesi, Kızılinler Bölgesi Termal Turizm Merkezi Projesi hakkında bilgiler verdi. Uçkan, “Tepebaşı hızla gelişen bir bölge. Ekip olarak bu gelişmeyi hızlandırabilecek projeler üretme gayretindeyiz. Belediyecilik aslında tamamen bir ekip işidir. Ancak ekip halinde projelere odaklanırsanız başarılı olabilirsiniz. Bu anlamda biz genç ekip arkadaşlarımıza üniversitelerinde yüksek lisans ya da doktora eğitimlerini tamamlama konusunda yönlendirmeler yapıyoruz. Çünkü ancak bu şekilde ufkumuzu daha da genişletebiliriz” şeklinde konuştu. Uçkan, konuşmasının sonunda öğrencilere mesleki anılarından bahsederek tavsiyelerde bulundu.

Konuşmaların ardından, İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Koray Velibeyoğlu, Başkan Yardımcısı Erkan Uçkan'a teşekkür etti. Toplantı soru cevap kısmının tamamlanmasının ardından çektirilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.