Geleceğin şefleri Ayten Usta’da yetişiyor

Eskişehir’de emekli öğretmen Ayten Çetin’in kurduğu Ayten Usta Gurme Restorant, yemek yapmaya meraklı çocukları mutfakta yapılan etkinlikler ile bir araya getiriyor. Hem yemek yapan hem de oyunlar oynayıp, hikayeler dinleyen çocuklar eğlenerek öğreniyorlar. Ayrıca çocuklar yapmış oldukları yemekleri hazırladıktan sonra da kurulan masalarda birlikte yiyorlar. İşletmeci Ayten Çetin, yapmış oldukları etkinliğin Eskişehir’deki bütün çocuklara hitap ettiğini söyledi. Etkinliklerinin içeriğinin çocuklarda mutfak merakını geliştirmek olduğunu belirten Çetin, "Etkinliğimizin adını Ayten Usta Çocuk Akademisi koyduk. Eskişehir’in bütün çocuklarına hitap eden bir etkinlik. Yaz okulu gibi de düşünebiliriz. Etkinliklerin içeriği çocuklarda mutfak merakını geliştirmek. Çocuklar her şeyi becerebiliyorlar. Her çocuk yetenekleri olmasına rağmen mutfağa meraklı olmuyor. Onların sıkılmayacağı şekilde bir etkinlik planı hazırladık. Hem oyunlar oynuyoruz hem dans ediyoruz, yemek yapıyoruz hem de onları afiyetle yiyoruz. Bugüne katıldıkları için başarı ile tamamladıklarına dair sertifikada veriyoruz. Aslında birbirlerini tanımayan çocuklar gelince burada nasıl kaynaştıklarını da görüyoruz. İlgilendiğimiz çocuklar okul öncesi diye bahsettiğimiz 5-6 yaş grubu çocuklar. Kapalı bir alanda yemek yaptırıyoruz. Sıkılmasınlar diye dışarı çıkartıyoruz. Çimlerin üzerinde gölgede oyunlar oynuyorlar. Bu da onları evdeki, okuldaki kapalı ortamlardan başka bir yer sunuyor. Bambaşka bir ortamda vakit geçirmiş oluyorlar. Bilgisayar, tablet başındaki klasik gündemlerinden de uzak oluyorlar. Bizim amacımız yemekle ilgili bir şeyler öğrenip, evde de artık kız, erkek çocuk fark etmeden annelerine ve babalarına yemek yaparken yardım etmeleridir. Yemek yapmaya meraklı çocukları biz her zaman buraya bekliyoruz. Etkinliklerimiz yaz, kış her zaman devam edecek zaten. Bahar itibariyle startımızı vermiştik. Şimdi de yaz okulu konseptimizi biraz daha geliştirdik, içeriklerini daha çok doldurduk. Veliler çocuklarını önlüklerle, kepçelerle görünce çok hoşlarına gidiyor. Velilerimizden çok olumlu dönüşler aldık. Onlar bizi de cesaretlendirirler ise bizde bu etkinliği uzun süreli bir kurs haline getirmeyi planlıyoruz. Şimdiden bu çocuklar bütün meslekleri tanısınlar. Gastronomiye meraklarını biz cezb edelim. Sektörümüzde daha 5 yaşından itibaren çocuklarımızı yetiştirmeye başlayalım istiyoruz" ifadelerini kullandı.