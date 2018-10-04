İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Geleceğin yıldızlarını Melek Mumcu yetiştirecek

Gökmeydan Spor Kulübü, teknik ekibini futbol antrenörü Melek Mumcu ile takviye etti.


Uzun yıllar Gazişehir Gaziantep Spor Kulübü ve Malatya'da profesyonel kalecilik yapan Mumcu, Gökmeydan Spor Kulübü Başkanı Hilmi Yıldırım'ın daveti üzerine Eskişehir'e geldi. Yapılan anlaşma ile görevine başlayan Melek Mumcu, kulübün 2023 yılı hedeflerine yardımcı olmak için ter dökecek. Anlaşma sonrası duygu ve düşüncelerini aktaran Mumcu, "Çok heyecanlıyım. Yeni bir yapılanma içerisinde olan kulüpte bana güvenen başkanımız, yönetim kurulumuz ve diğer hocalarımızla uyum içerisinde belirlenen hedeflere birlikte ulaşacağız" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.