Eskişehir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sebebiyle çekilen 5'inci 'Geleneksel Cumhuriyet Fotoğrafı' hayranlık uyandırdı.

Sivrihisar Uluslararası Sportif Havacılık Merkezi'nde yaklaşık bin kişinin katılımı ile gerçekleşen organizasyonda, 'Geleneksel Cumhuriyet Fotoğrafı' büyük bir coşku içinde çekildi. Bu seneki 'Cumhuriyet Fotoğrafı', 27 yaşındaki Türkiye'nin ilk profesyonel kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener'in akrobasi uçağını saran insanların oluşturduğu hilaller ile çekildi. Ellerinde Türk bayrakları ile onar metre çapında iki hilal oluşturan vatandaşlar da çekilen Cumhuriyet Fotoğrafı içinde yerlerini aldı. Fotoğraf çekiminin ardından bir gösteri uçuşu yapan Semin Öztürk Şener, bir kez daha izleyenleri kendisine hayran bıraktı.