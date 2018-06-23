Tesbih, naht ve hat sanatından eserler barındıran Geleneksel Sanatlar Karma Sergisi vatandaşlar tarafından büyük ilgiyle karşılandı. Tespih sanatçısı Ümit Taner Kiraz, naht sanatçısı Kaan Köse ve hat sanatçısı Emre Özdemir’in 10 yıllık çalışmalarının birikimi olan bu sergide 75 eser yer alıyor.

Eskişehirli sanatçıları şehir halkına tanıtmak amacıyla düzenlenen sergiye katılan hat sanatçısı Emre Özdemir “Eskişehir dışında çok sergi yaptık, fakat Eskişehir’de böyle bir çalışma düzenlememiştik. Bunun eksikliğini hissettiğimiz için de böyle bir sergi açmaya karar verdik” diyerek sanatseverleri eserleri görmeye davet etti.

Ümit Taner Kiraz, Kaan Köse ve Emre Özdemir’in eserlerinden oluşan Geleneksel Sanatlar Karma Sergisi 3 Temmuz’a kadar Eskişehir halkının ziyaretine açık olacak.