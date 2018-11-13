Genç Çiftçi projesi kapsamında 170 küçükbaş hayvan sahiplerine ulaştı

Günyüzü'nde Genç Çiftçi projesi kapsamında dağıtılan 170 küçükbaş hayvan sahiplerine ulaştı.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından başlatılan Genç Çiftçi projesiyle, birçok üretici hayvan sahibi oluyor. Günyüzü ilçesinde de bu projeden faydalanan 5 üretici, kişi başına 32 dişi ve 2 erkek olmak üzere toplam 170 hibe küçükbaş hayvanları teslim aldılar. Projeden, ilçe merkezinden Leyla Vural, Yılmaz Vural, Abdülbaki Kocabey ve Önder Gönültaş, Gümüşkonak mahallesinden de Halil Erdoğan faydalandı.

Hayvanların dağıtım törenine; Günyüzü Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İlçe Müdürü Bora Kılınç da katıldı.