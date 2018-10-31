Genç çiftçiler bal üretimine katkı sağlayacak

Düzenlenen törene İl Tarım ve Orman Müdürü Erkan Alkan, Eskişehir İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Bünyamin Yiğit, şube, ilçe müdürleri ve teknik personeller ile genç çiftçiler katıldı. İl Tarım ve Orman Müdürü Alkan, törende yaptığı açıklamada; Genç Çiftçi Projesi kapsamındaki Arı Yetiştiriciliği ve Bal Üretimi Projesi çalışmalarının Eskişehir'de 2016 yılında başladığını belirtti. Alkan, proje ile 2018 yılında 11 genç çiftçiye kişi başı 40'ar adet iki katlı-polen tuzaklı arılı kovan, temel arı peteği elektrikli bal süzme makinası, sır alma teknesi, ısıtmalı bal dinlendirme kazanı, arıcı körüğü, maskesi, eldiveni, mahmuz, el demiri, sır bıçağı, arıcı fırçası, ana arı ızgarası ve şuruplukların hibe olarak teslim edildiğini ifade etti.

İl Müdürlüğü olarak arı yetiştiriciliği ve bal üretimine büyük önem verdiklerini ve Eskişehir'in bal üretimi konusunda marka olması hedefiyle çalışma yaptıklarını ifade eden İl Müdürü Alkan, 2018 yılında Arı Yetiştiriciliği ve Bal Üretimi Projesi kapsamında başvuran tüm genç çiftçilerin müracaatlarının kabul edildiğini ve proje kapsamında bugüne kadar 30 genç çiftçimize toplam bin 200 adet arılı kovan ve arıcılık ekipmanları dağıtıldığını belirtti.

Yaptıkları protokol gereği arı kolonisi ve arıcılık ekipmanlarını tedarik eden Eskişehir İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Bünyamin Yiğit ve projede emeği geçen tüm personele teşekkür eden Alkan, çalışmanın kent ve ülke tarımına hayırlı olmasını diledi.

Eskişehir İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Bünyamin Yiğit ve projeden yararlanan genç çiftçiler de Arı Yetiştiriciliği ve Bal Üretimi Projesi kapsamında yapılan çalışmalar ve kendilerine verilen destekler konusunda İl Müdürümüz Alkan'a teşekkür ettiler.

Daha sonra genç çiftçilere yemek ikramıyla tören sona erdi.