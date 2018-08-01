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01 Ağustos 2018 15:55

Genç Durak’ta ücretsiz tenis dersleri

Çocuk ve gençlerin spor yapmasını önemseyen Odunpazarı Belediyesi, Genç Durak’ta ücretsiz tenis dersleri veriyor.

Genç Durak’ta ücretsiz tenis dersleri

01 Ağustos 2018 15:55


Çocuk ve gençleri spor yapmaya teşvik etmek için çalışmalarına devam eden Odunpazarı Belediyesi, Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Turgay Topsakaloğlu Spor Parkı içinde yer alan Genç Durak’ta çocuk ve gençler için tenis dersleri veriyor.


Gerçekleştirilen tenis derslerine toplamda 30 öğrenci katılıyor. 3 gruptan oluşan dersler haftada iki gün olarak veriliyor. Spora ve sporcuya daima destek olan Odunpazarı Belediyesi, verdiği ücretsiz tenis dersleriyle hem öğrencilerin yaz tatillerini verimli geçirmesini sağlıyor hem de spor yapmaya teşvik ediyor.


Odunpazarı Belediyesinin, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün “Türk gençliği, sağlıklı yetişip spor yaparsa ulusumuzun geleceği güvence altındadır” sözlerini benimsediğini kaydeden yetkililer, gençlerin spor yapması için çalışmalarına devam edeceklerini ifade etti.




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