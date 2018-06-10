Genç havacıların rüyası gerçek oldu

Türkiye’nin tek sportif havaalanı olan Sivrihisar’daki merkezde, dünyanın en önemli akrobasi pilotlarından Ali İsmet Öztürk ile birlikte MD-500 tipi helikopterle 50 öğrenci uçuş deneyimi yaşadı. Sabiha Gökçen MTAL Havacılık Kulübü öğretmenleri Hamit Yılmaz ve Arif Özkan’ın girişimleriyle gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler üçer kişilik gruplar halinde yaklaşık 20’şer dakikalık uçuş yaptılar. Ayrıca Menekşe ve P51 Mustang gösteri uçakları da yakından incelendi. Pilotlar ve sportif havaalanı görevlileriyle bilgi paylaşımında bulunuldu.

Sabiha Gökçen MTAL öğretmenleri ve öğrencileri, uçuş deneyimi fırsatı sunan Ali İsmet Öztürk’e teşekkür ettiler ve okullarına davet ettiler.