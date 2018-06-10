Diğer
Kategoriler
10 Haziran 2018 17:33

Genç havacıların rüyası gerçek oldu

Eskişehir Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Havacılık Kulübü öğrencileri, Sivrihisar Sportif Havaalanında uçuş etkinliği gerçekleştirdi.

Genç havacıların rüyası gerçek oldu

10 Haziran 2018 17:33


Türkiye’nin tek sportif havaalanı olan Sivrihisar’daki merkezde, dünyanın en önemli akrobasi pilotlarından Ali İsmet Öztürk ile birlikte MD-500 tipi helikopterle 50 öğrenci uçuş deneyimi yaşadı. Sabiha Gökçen MTAL Havacılık Kulübü öğretmenleri Hamit Yılmaz ve Arif Özkan’ın girişimleriyle gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler üçer kişilik gruplar halinde yaklaşık 20’şer dakikalık uçuş yaptılar. Ayrıca Menekşe ve P51 Mustang gösteri uçakları da yakından incelendi. Pilotlar ve sportif havaalanı görevlileriyle bilgi paylaşımında bulunuldu.


Sabiha Gökçen MTAL öğretmenleri ve öğrencileri, uçuş deneyimi fırsatı sunan Ali İsmet Öztürk’e teşekkür ettiler ve okullarına davet ettiler.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ESKİŞEHİR HABERLERİ
ESKİŞEHİR HAVA DURUMU
28
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç