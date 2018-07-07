Genç oryantiringçiler zamana karşı yarıştılar

Türkiye’nin dört bir yanından gelen 12-16 yaş arası 80 sporcu, ’Zamana Karşı Labirent’ yarışmasında ter döktü. Eğlenceli bir atmosferde geçen yarışmada önce sporcularla birlikte parkuru tamamlayan Başkan Bozkurt, daha sonra kendisiyle birlikte ter döken sporculara Türkiye Oryantiring Federasyonu tarafından düzenlenen kampa katılım belgelerini dağıttı. Belge dağıtımında bir konuşma yapan Başkan Bozkurt, “Öncelikle gençlere ve spora yapılan yatırımı ülkeye yapılan yatırım olarak görüyoruz. Gençlere verdiğimiz değer, bizlere ve ülkemize Türkiye ve dünya çapında alınan başarılarla geri dönmekte. Bu da bizleri ziyadesi ile memnun etmektedir. Yine belediyemizin sponsor olduğu beş sporcumuzun 7-15 Temmuz tarihlerinde Macaristan’da yapılacak olan Gençler Dünya Oryantiring Şampiyonası’nda ülkemizi temsil edecek olmalarından son derece mutluyuz. Yarışmalarda tüm sporcularımıza başarılar diliyorum” dedi.

İnönü’de devam eden Oryantiring Gelişim Kampı’na ülkenin dört bir yanından gelen 80 öğrenci, bir yandan 20 eğitmen eşliğinde çalışmalarını sürdürürken bir yandan da İnönü’nün eşsiz doğasının keyfini çıkarıyor.

Oryantiring nasıl oynanır?

Oryantiring’nde sporcular kendilerine verilen yarışma bölgesinin haritasındaki belirlenen hedeflere sırasıyla ve en kısa sürede ulaşmaya çalışır. Yarışmada sporcular kontrol noktalarında bulunan turuncu-beyaz bayraklara ulaştığında, bayrağın yanında bulunan zımbayı, ellerindeki fişe basarak kontrol noktasına ulaştıklarını kanıtlarlar. Bazı yarışmalarda zımba ve kontrol kartı yerine elektronik bir sistem de kullanılmaktadır. İki hedef arasında hangi yolu izleyeceğine yarışmacı kendi karar verir. Amaç hedefleri en kısa sürede tamamlamaktır. Tüm hedeflere ulaşamayanlar genellikle oyundan çıkartılır. Yarışmacıların birbirini izlememesi için genellikle birkaç dakika arayla çıkış verilir. Yarışmacılar parkur boyunca karşılaşsalar dahi birbirlerini izlemeleri yasaktır.