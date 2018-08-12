Genç şarkıcıdan müzik listelerine başarılı giriş

Bir süredir müzikle ilgilenen genç sanatçı Demirayak, uzun zamandır üzerinde durduğu projesini hayata geçirdi. Koray Demirayak, 6 Ağustos tarihinde yayımlanan "Yara Bere" isimli çalışmasının izlenme ve dinlenme sayısının hızla artması üzerine kısa süre içerisinde dikkatleri üzerine çekti. Sesi ve yorumuyla farklı bir tarza sahip genç müzisyen, adını gelecek vaad eden isimler arasına yazdırmak istiyor. Ayrıca farklı tarzda klibiyle de ilgi gören ve YouTube’de çoğu ünlü ismin şarkısını yüklendiği zamana göre geride bırakan "Yara Bere" dinleyicilerinden de tam not aldı.

"Çok fazla şarkı biriktirdim"

Ünal Usta yönetmenliğinde kamera karşısına geçen Demirayak, şarkısını tanıtmak için doğru zamanı beklediğini söyledi. Demirayak, "Başlangıçtan bu yana kafamdaki tek şey kendi projelerimi, kendi şarkılarımı insanlara sunabilmek. Gitarı elime aldım ve 2 ay sonra ilk şarkımı yapmaya başladım. Uzun zamandır üzerine gidiyorum. Çok fazla şarkı biriktirdim. Doğru zamanı bekliyordum. Doğru zaman şu an. O yüzden ilk şarkıyı tam bu zamanda çıkarmaya karar verdim. Şarkıya giriş biraz zorlu bir süreçti, kolay olmadı. Projeyi bir gün hayata geçireceğimi biliyordum ama önemli destekler ve teşvikler gerekiyordu. Yakın çevrem, Alper Yavuz, Ufuk Tandoğan, yönetmenimiz Ünal Usta’nın desteği aslında kamçıladı" diye konuştu.

"Neden sıradaki Simge, Tan ben olmayayım?"

İlginin giderek arttığını ve daha güzel çalışmalar çıkaracaklarını vurgulayan genç şarkıcı Demirayak, "Değerli sanatçılar var Eskişehir’de. Simge’yi biliyoruz, Tan’ı tanıyoruz. Neden olmasın? Neden sıradaki ben olmayayım? Umarım her şey güzel olur. Beklediğimin üzerinde gidiyor şu anda. İlgi giderek artıyor. Bu biraz daha yeni şarkılar için teşvik ediyor. Daha iyilerini yapacağız. Bizi takipte kalsınlar. Daha güzel işler çıkaracağız, daha güzel şeyler olacak. Desteklesinler. İyi şeyler olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.