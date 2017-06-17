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17 Haziran 2017 10:35

Genç tasarımcıların ürünleri sergilendi

Tepebaşı Belediyesi tarafından desteklenen “Her Şey İçin Tasarım Pazarı” Espark Alışveriş Merkezi önünde açıldı.

Genç tasarımcıların ürünleri sergilendi

17 Haziran 2017 10:35


Eskişehirli genç tasarımcıların ürettiği pek çok ürün “Her Şey İçin Tasarım Pazarı” stantlarında vatandaşların beğenisine sunuldu. Organik pamuktan üretilen çantalar, bahçe ürünleri, özel yapım ekmekler, kırtasiye ürünleri, üzerinde Eskişehir’e özel simgelerin basılı olduğu tekstil ürünleri ve ev dekorasyonu eşyaları üzerine pek çok ürünün sergilendiği stantlar, vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı.


Her Şey İçin Tasarım Pazarı hakkında bilgi veren tasarımcı ve iç mimar Mine Küpeli Korkmaz, “Burada Eskişehirli genç tasarımcıların ortaya çıkardığı ürünleri beğeniye çıkardık. Tepebaşı Belediyesi bize destek sağlayarak yer sundu. Kendi ürünlerini tasarlayan ve üreten arkadaşlarla birlikte böyle bir tasarım pazarı organize ettik. Belediye Başkanımız Ahmet Ataç’a verdiği destek için teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.


Öte yandan Eskişehirli gençler tarafından tasarlanarak üretilen ürünler, 18 Haziran tarihine kadar görülebilecek.




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