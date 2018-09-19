Genç tiyatrocular Almanya'dan döndü

Tepebaşı Belediyesi Gençlik Tiyatrosu öğrencileri, Almanya'da düzenlenen “Avrupa Demokratik Eylem Haftası” etkinliğine katıldı.

Tepebaşı Belediyesi Gençlik Tiyatrosu öğrencileri 10-16 Eylül tarihleri arasında Almanya'nın Berlin şehrinde “European Democratic Action Week” adıyla ilk defa gerçekleştirilen gençlik kampına katıldı. Tepebaşı Belediyesi'nin kardeş şehirlerinden biri olan Treptow-Köpenick belediyesinin katkıları ile düzenlenen festivale, Tepebaşı Belediyesi dört öğrenci ve Tepebaşı Belediyesi Tiyatro ve Drama Eğitmeni Selçuk Tuzcuoğlu ile katıldı. 1989 yılından beri “United Games of Nations” adıyla düzenlenen festivale, Tepebaşı Belediyesi ilk defa 2011 yılında katılım göstermişti. 2011 yılından bu yana aralıksız olarak Türk öğrencilerin de yer aldığı festival, bu yıl yeni adı ve yeni içeriği ile dokuz farklı ülkeden gelen katılımcılara ev sahipliği yaptı.

Bu yıl 14-19 yaş arasındaki yaklaşık 80 gencin katıldığı kampta her yıl belirli bir ana tema belirlenerek bu konular üzerinde atölye çalışmaları gerçekleştiriliyor. Tüm atölye çalışmalarının sonunda ise öğrenciler sahneye çıkarak seyirci ile buluşuyor. Geçmişte, “Sürdürülebilirlik”, “Beden ve Zihni Dengeleme”, “Göç ve İltica”, “Çocuk Hakları” gibi temalar üzerinde çalışılırken, bu yıl “Tüketim Kültürü” temel çalışma konusu olarak belirlendi. Kamp için yaklaşık üç aylık bir hazırlık sürecinden geçen Eskişehirli öğrenciler, bu süreçte konu ile ilgili İngilizce makaleler okuyup, belgeseller izleyerek hazırlandı.

Tüm katılımcılar kampın ilk gününde medya, sanat, spor, sürdürülebilirlik ve müzik konulu atölyelerden birini seçerek alanlarında uzman eğitmenler ile birlikte yoğun bir çalışma programına dahil oldu. Kampın son günü ise, hafta boyunca yapılan çalışmalar, tüm katılımcıların ortaklaşa gerçekleştirdikleri bir performans ile seyirciye sunuldu. Performansın ardından katılımcılar, Berlin şehrindeki tarihi ve turistik yerleri gezerek yeni deneyim ve dostluklarla ülkelerine döndü.

Almanya tecrübesini değerlendiren Tepebaşı Belediyesi Gençlik Tiyatrosu öğrencilerinden Serhat Avcı, “Benim için çok değişik ve çok güzel bir deneyim oldu. Bu fırsatı bana tanıyan ve emeği geçen herkese teşekkür ederim” derken, bir diğer öğrenci Nisan Koçak da, “Yabancı dilimi ve kendimi geliştirmek adına gerçekten muhteşem bir fırsattı. Bu fırsat için yardımı dokunan herkese teşekkür ederim” ifadelerini kullandı. Sıla Yağmur Yıldız ise, “Eğlenceli ve farklı bir haftaydı. Yeni insanlar tanımak, farklı kültürler görmek bana birçok yarar sağladı. Bize bu fırsatı sunan Başkanımız Ahmet Ataç'a ve diğer herkese çok teşekkürler” dedi. Simge Nur Sevim isimli öğrenci ise, “Benim için çok güzel ve çok yararlı bir haftaydı. Yeni yerler gördüm, yeni kültürler tanıdım ve yeni arkadaşlar edindim. Bu fırsat için Başkan Ahmet Ataç'a teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.