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26 Aralık 2017 12:07

Genç yaşındaki çalışma azmi ile herkese örnek oldu

Eskişehir’de çalışan 18 yaşında ki Ahmet Şahin, günümüzde işsizlik sorunu ile uğraşan üniversite mezunu gençlere nazaran yaptığı meslekle 40 yıllık ciğer ustalarına adeta taş çıkartıyor.

Genç yaşındaki çalışma azmi ile herkese örnek oldu

26 Aralık 2017 12:07


Türkiye’de üniversite mezunu olmasına rağmen çoğu genç işsizlik sorunu ile karşı karşıya. 18 yaşında olan Ahmet Şahin ise 3 yıldır Yunus Emre Kapalı Pazar Yeri’nde ciğercilik yaparak aile ekonomisine katkı sağlıyor. Ailesinin maddi durumu iyi olmadığı için liseyi açıktan okumak zorunda kaldığını belirten Şahin, çıraklığa 15 yaşında ağabeyinin yanında başladığı söyledi. Ahmet Şahin, "Afyonkarahisarlıyım. Liseyi Eskişehir’de açıktan okuyarak bitirdim. O zamanlarda da çalışıyordum. Maddi durumlar sebebiyle aileme yardımcı olmam gerekiyordu, çalışmam gerekiyordu. Bende çalışmaya başladım. 3 yıldır da burada, ciğerci de çalışıyorum" dedi.


"İşimi severek yapıyorum"


Genç yaşında ciğercilik mesleğine nasıl başladığını anlatan Şahin, "Bu sektör bizim oralarda yani Afyonkarahisar’da yaygındır. Ağabeyim de zaten ciğercilik yapıyordu. Ara sıra yanında çalışıyordum. Bir nevi çıraklığımı ağabeyimin yanında yaparak usta oldum diyebilirim. Çok hevesliydim. İşimi severek yapıyorum. Şuan çalıştığım ciğerci kuzenime ait. Burada da onun yanında çalışıyorum. Allah’a şükür işlerimiz iyi gidiyor. Kışın biraz daha hızlı ve yoğun oluyor. Dükkanı sabah 7’de açıyorum. Akşam da 6 buçuk-7 gibi kapatıyorum. Bazen geceleri et gelebiliyor. Et indirmeye de geliyoruz. O da saat 10-11 civarında oluyor" diye konuştu.


"Çalışmak boş yatmaktan iyidir"


Son olarak iş arayan gençlerin boşa vakit geçirmemeleri gerektiğini vurgulayan Şahin şunları söyledi;


"Günümüzde üniversite mezunu olmasına ve iş imkanı olmasına rağmen çalışmayanlar var. Bilmiyorum neden çalışmıyorlar. Çoğu rahat iş arıyor. Zor işten kaçıyorlar. Genç arkadaşlar çalışsınlar. Çalışmak boş yatmaktan iyidir."




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