Gençler Odunpazarı'nda buluştu

Osmangazi, Anadolu ve Eskişehir Teknik Üniversitelerinin öğrenci kulüpleri ve Gençlik Meclisi gönüllülerinin bir araya geldiği Gençlik Buluşmasına, Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt' da katıldı. Soup Opera Konseri ve DJ performansının olduğu buluşmada, gençler piknik yaptı. Halat çekme, çuval yarışı gibi birbirinden eğlenceli etkinlikler düzenlenirken gençler de günün tadını çıkardı. Düzenlenen piknikte gençlerle bir araya gelen Başkan Kazım Kurt, gençlerin sorunlarını, dilek ve şikayetlerini dinledi. Gençlerle fotoğraf da çekinen Başkan Kurt, yaptığı konuşmada; Odunpazarı Belediyesinin her zaman gençlerin yanında olacağını kaydetti.

“Hiçbir makam ve mevki içerideki inanç kadar önemli değil”

Gençlerin yardımına, görgüsüne ve kültürüne ihtiyacı olan binlerce insan oluğunu ve hala okuma yazma bilmeyen insanlar olduğunu hatırlatan Başkan Kurt, “Bu insanlarla birlikte olun, ufkunu açın. Halk eğitimi böyle olur, halkla birlikte olur. Bunu da öncüsü gençlerdir. Gençler, bu nitelikleri gereği her türlü riski, kavgayı, mücadeleyi göze alabilirler. Ben de sizin yaşlarınızda başladım siyasete, hala aynı duygularla hareket ediyorum. Kendimi 15 yaşında gibi hissediyorum ve Türkiyeyi kurtarmak üzere olduğumuzu düşünüyorum. Hiçbir makam ve mevki içerideki inanç kadar önemli değil, gelir geçer. Bırakırız, yine siyaset yapmaya devam ederiz; çünkü ülkenin kurtuluşu da dünyanın kurtuluşu da siyasetten geçiyor. Onun için hepiniz siyaset yapın. Siyaseti bilerek yapın. Bilmeyenlere bırakmayın. Diploması olmayan, diplomayı bulamayanlar bu ülkeyi yönetmesin. Kapı gibi diplomaları getirin, bu ülkeyi birlikte yönetelim. Ben sizlere iyi eğlenceler, başarılar diliyorum” ifadelerini aktardı.

Kent Konseyinin 19 mahallede meclisi oluşturduğunu kaydeden Başkan Kazım Kurt, “Bu mahallelerde yaptığımız çalışmalara da gençlik meclislerimize de katılın. Buralarda biz, sizlerden yararlanmak istiyoruz. Birlikte bu işi bitirirsek başarılı olacağımıza inanıyorum. Hepinizi seviyorum” dedi.