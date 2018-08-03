Gençlerden ABD’ye sert tepki

Amerika Birleşik Devletleri, Papaz Andrew Brunson davası dolayısıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’e yaptırım uygulama kararı aldığını açıklayarak ABD vatandaşlarının bakanlarla herhangi bir iş ve işlem yapması yasaklandı. Alınan kararı sert bir dille eleştiren Başkan Ateş açıklamasında; "Papaz kimliği adı altında ajanlık faaliyetlerinde bulunan Brunson’un ev hapsine alınmasıyla ilgili olarak mafya üslubuyla sosyal medyadan ülkemize ayar verilmeye çalışılmasını asla kabul etmeyiz. ABD’nin derdi Brunson’un çok ötesindedir. ABD eski Türkiye’de olduğu gibi tüm isteklerine ’Evet’ denilmesini istemektedir. Yeni Türkiye’nin bölgede ve dünyada yükselen değer olmasını kabullenememektedir. Bunun için her türlü oyun ve kirli kumpaslara başvurmaktadır. Unuttukları bir şey var. Hırçınca yaklaşımlarına boyun eğecek Türkiye yok. Çünkü Türkiye eski Türkiye değil. Bakanlarımız Abdülhamit Gül ve Süleyman Soylu asla yalnız değildir. Onlara yönelik alınan karar hepimize alınmıştır. Yürekli ve cesur kararların altında imzaları bulunan iki bakanımızla da gurur duyuyoruz. Tüm saldırılara karşı birlik ve beraberlik içerisinde direneceğiz. Eğer onur ve refah istiyorsak eğer tam bağımsız bir Türkiye istiyorsak, sonucu ne olursa olsun ABD’ye ve işbirlikçilerine asla boyun eğmeyeceğiz. Akil Gençler olarak sonuna kadar hükümetimizin yanındayız" ifadelerini kullandı.