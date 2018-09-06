Gençlere örnek olmak için bisikletiyle yola çıktı

Gün içerisinde sürekli bisikletiyle seyahat eden ve yaklaşık 15-20 kilometre arası yol yaptığını dile getiren Necmi Çalış, uzun yol tecrübesi edinmek ve gençlere örnek olmak istediği için memleketi olan Beylikova’ya bisikletiyle gidip geri döndü. İlk seferini Beylikova’ya yapan Çalış, yolculuğu sırasında yorulduğunu fakat azmi sayesinde hedefine ulaştığını aktardı. Toplamda 152 kilometre yol yapan 54 yaşındaki Necmi Çalış, ilerleyen zamanlarda farklı rotalarda tekrar uzun yolculuklar yapacağını sözlerine ekledi.

"Bayılma noktasına geldim fakat azimle yola devam ettim"

Gençlere örnek olmak istediğini belirten Çalış, yıllarca sporla uğraştığını ve bugün kendinde bulduğu dirayetin buna bağlı olduğunu söyledi. Gençlere boş vakitlerini spor yaparak geçirmeleri konusunda tavsiye veren Necmi Çalış, “Bisikletimle her gün 15-20 kilometre arası yol yapmaktayım. Bir uzun yol yapma hevesim ortaya çıktı. Memleketim olan Beylikova’ya bisikletimle Pazar günü sabah 09.00’da hareket ettim. Yolda yaklaşık 1.5 saat mola verdikten sonra 16.30’da Beylikova’ya ulaştım. Çarşamba günü ise sabah 06.00’da sabah namazından hemen sonra çıktım. 12.45‘te Sıhhıye kavşağa intikal etmiş bulunmaktayım. Yorucuydu, meşakkatliydi giderken. Gelirken biraz daha rahat gelmiş oldum. Balçıkhisar rampasını çıkarken bir ara resmen bayılma konumuna geldim fakat büyük bir azimle yola devam ettim sonuçta. Bundan sonra Bozüyük, Bilecik tarafına gitmeyi düşünüyorum. Ben yaklaşık 20 seneden beri atletizmle uğraşmaktayım. Sporun her branşıyla uğraştım. Özellikle atletizmle çok daha fazla meşgul olduğum için biraz bu konuda dincim yani. Gençlere şunu tavsiye ederim. Kesinlikle boş vakitlerini spor yaparak değerlendirsinler, internette, kafelerde boş zamanlarını harcamasınlar” şeklinde konuştu.