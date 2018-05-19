Gençleri zehirleyen uyuşturucu satıcıları yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından sokak satıcılarına yönelik yürütülen çalışmalarda, 1’i kadın 4 şüpheli yakalandı. Şahısların üzerinde ve ikametlerinde yapılan aramada 7,10 gram kokain, 6,70 gram skank esrar, 643 adet sentetik extacy hap, 133 adet lyrıca, 2 adet kurusıkı tabanca, tabancalara ait 2 adet boş şarjör ve 34 adet kurusıkı tabanca fişeği ele geçirildi.

Öte yandan, 4 şüpheli şahıs hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem başlatıldı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.