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07 Ağustos 2018 16:55

Gençlerin hedefi Türkiye şampiyonluğu

Tepebaşı Belediyesi Mustafa Kemal Atatürk Spor Tesisleri Su Sporları Merkezi’nde yüzmenin yanı sıra masa tenisi çalışmaları da sürüyor.

Gençlerin hedefi Türkiye şampiyonluğu

07 Ağustos 2018 16:55


Tepebaşı Gençlik Spor Kulübü bünyesinde çalışmalarını yürüten Masa Tenisi Takımı, Su Sporları Merkezi’ndeki antrenmanlarını sürdürüyor. Minik Kız-Erkek, Yıldız Kız-Erkek ve Genç Kız-Erkek olmak üzere 3 grup halinde, toplamda 61 sporcu, haftanın 3 günü Su Sporları Merkezi’ndeki masa tenisi salonunda çalışıyor.


Çalışmalarından bahseden masa tenisi antrenörü Tunay Coşkun; “Çeşitli yaş gruplarında 2’şer saat olmak üzere haftada 3 gün çalışıyoruz. Toplamda 61 lisanslı sporcumuz var. Bu yıl Türkiye genelinde düzenlenen il karmaları müsabakalarında erkek takımımız Türkiye 6’ncısı oldu. Eskişehir’de ise minik ve yıldız kategorilerinde birinci, ikinci ve üçüncülüğü genelde sporcularımız elde ediyor. Eylül’ün 15’inde yeni sezon başlayacak. Çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tüm sporcularıma başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.


Su Sporları Merkezi’nde takım arkadaşlarıyla çalışmalarını sürdüren genç sporcu Sıla Özburun; “5-6 yıldır masa tenisi oynuyorum. Eskişehir’deki müsabakalarda ilk 3’e girebiliyoruz. Amacımız Türkiye’de başarılı olmak” dedi. Bir diğer sporcu Mert Uçar ise yaklaşık 1.5 yıldır Tepebaşı Gençlik Spor Kulübü’nde olduğunu belirterek; “Kulüp ortamına çok alıştım. Amacımız eğlenerek başarı elde etmek. Başarılar zaten eğlenmeyi de getiriyor” ifadelerini kullandı.




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