Gençlerin Porsuk Çayı'nda tehlikeli oyunu

Eskişehir'de 5 genç soğuk havaya aldırış etmeden birçok insanın boğularak yaşamını yitirdiği Porsuk Çayı'na atladı.

Olay, Eskişehir Çarşı Köprübaşı Mevkii'nde yaşandı. Gecenin ilerleyen saatlerinde Porsuk Çayı üzerinde buluşan 5 genç, kıyafetlerini çıkararak suya atladı. Soğuk havaya aldırış etmeyen gençlere, çevredeki vatandaşlar da destek oldu. O anlar amatör bir kamera tarafından kaydedilirken, bir çok vatandaşın boğularak hayatını kaybettiği Porsuk Çayı'nda 5 genç uzun süre yüzdü. Görüntüde yer almayan kısımda olay yerine polis ekipleri gelirken, gençler yüzmenin yasak olduğu sudan çıkarak gözden kayboldu.