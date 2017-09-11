Gençliğin merkezi yeni döneme dolu dolu geliyor

40 başlıkta açılacak kursların yanı sıra bu yıl da sabah saatlerinde öğrencilere çorba ikramı yapılacak.

Her yıl Eylül ayında binlerce öğrencinin kurs kaydı yaptırdığı Tepebaşı Gençlik Merkezleri’nde yeni dönem kayıtları için yoğun çalışmalar devam ediyor. Bu yıl 40 farklı başlıkta açılacak kurslarda, öğrenciler kendi hobi ve isteklerine göre kayıt yaptırabilecek. Yılda 3 dönem olarak yürütülen kurslara kayıt için öğrenciler, sabahın erken saatlerinde metrelerce kuyruk oluşturuyor.

“40 başlık altında kurs kayıtları alacağız”

Yapılan hazırlıklar ve yeni dönem planlaması hakkında bilgi veren Gençlik Merkezleri Koordinatörü Kerem Sezerer, 2017-2018 eğitim yılında yine, önceki yıllarda olduğu gibi Anadolu ve Osmangazi üniversitelerinin akademik takvimlerini dikkate alarak yaklaşık 40 başlık altında kurs kayıtları alacaklarını belirterek, “Bu dönem Ekim ayında başlayıp, Şubat ayına kadar devam edecek. Bazı başlıkların kaydını bütün yıl için alıyoruz. Fotoğrafçılık mesela bunlardan biri. Bu gibi kurslar dönemlik değil. Bu konuda dikkat ettiğimiz ve fark oluşturan durum, gönüllülerle açıyoruz bu eğitimleri. Bir akran eğitimi durumu söz konusu. Yine sosyal medya hesapları üzerinden duyurular yapıyoruz ve dönem içerisinde sahip oldukları bilgileri aktarmak isteyen gençler, online olarak başvuru formunu dolduruyorlar. Bunu değerlendiriyoruz, bütün bir dönem salonlar üzerinde planlamalar yapıyoruz. Yılda 3 dönem olmak üzere, güz, bahar ve yaz dönemlerinde bu kursları yürütmeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Bin 200 kişilik kontenjanın ilk gün yüzde 80’ini doldurmuş oluyoruz”

Sezerer, verilen kurslara öğrencilerin yoğun bir ilgisinin olduğunu da ifade ederek, “Çok çok fazla sayıda öğrenciler tarafından bir talep söz konusu. Biz de bu durumdan çok memnunuz. Yaklaşık bin, bin 200 kişilik kontenjanın ilk gün yüzde 80’ini doldurmuş oluyoruz. Sabah 05.30’dan itibaren gençler, gençlik merkezi önünde sıraya giriyorlar. Bu durum tabi bizi fazlasıyla mutlu ediyor. Merkezin önünde 200 metreyi bulan kuyruklar oluşuyor. Talepler çok fazla, çok farklı konularda başlıklar var. Gençlik merkezleri olarak zaten her yıl yüzde 30 oranında başlıkları değiştiriyoruz, yeniliyoruz. Tekrar tekrar aynı şeyleri yapmak yerine yeni başlıklarla yolumuza devam ediyoruz. Tabi bu kursların yanı sıra yaptığımız bilgilendirme, eğitim buluşmalarımız söz konusu oluyor. Avrupa Birliği, gençlik fırsatları konusunda da dönem içerisinde yaklaşık 6’ya yakın bilgilendirme toplantısı düzenliyoruz. Her açıdan kayıt dönemi bizim için verimli, keyifli ve yoğun bir süreci içeriyor” şeklinde konuştu.

“Hafta içi her gün gençlik merkezine uğrayıp çorbalarını alabilirler”

Ayrıca Gençlik Merkezleri Koordinatörü Kerem Sezerer, Eskişehir’in meşhur soğuklarını hatırlatarak, bu yıl da öğrencilerin sabah saatlerinde hem üşümemeleri hem de kahvaltılarını yapmaları adına çorba ikramında bulunacaklarını söyleyerek, “Bu yıl da 19 Mayıs Gençlik Merkezi önünde her gün ev yapımı çorbaları öğrenci arkadaşlara ikram ediyoruz. Biliyorsunuz Eskişehir’in sabah soğukları meşhur, öğrenciler kahvaltı yapmadan derse gitmesinler istiyoruz o yüzden saat 08.00 ile 10.00 arasında hafta içi her gün gençlik merkezine uğrayıp çorbalarını alabilirler. Kurs kayırları için 18 Eylül Pazartesi günü duyuru yapacağız. 24 Eylül Pazar günü Özellikle Pazar günü olmasını istiyoruz çünkü dersi olan arkadaşlarımız oluyor, çalışan arkadaşlarımız oluyor. Bu sebeple Pazar günü saat 11.00’da kayıtları almış olacağız. Öğrenci arkadaşlar 05:30’da itibaren sıraya giriyorlar. Bizde arkadaşları üşümüş bir şekilde merkezin önünde görmeyi istemediğimizden o yüzden biraz daha öğleye yakın bir saatte kayıtları alacağız. Ekim ayının ilk haftasında da aldığımız kayıtların ders başlangıçları olacak” dedi.