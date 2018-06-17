Gençlik Merkezi kurs kayıtları başlıyor

00’da, sosyal medya üzerinden yayınlanacak başvuru linkleri üzerinden yapılabilecek.

Tepebaşı Belediyesine bağlı 19 Mayıs Gençlik Merkezi ve 29 Ekim Gençlik Merkezi’nde düzenlenecek yaz dönemi kursları arasında; münazara, işaret dili, Korece, sabun tasarım, diksiyon bağlama, ilk yardım, diksiyon, Rusça A1, İspanyolca, temel bilgisayar programları, temel oyunculuk, tango modern dans, pilates, zumba (Kadın Katılımcılara Özel) gibi branşlar bulunuyor.

“Kız Kardeşim Projesi”

Habibat Derneği ’Kız Kardeşim’ projesi tarafından üstlenilen kurslar (sadece kadınlara açık) arasında ise web tasarım ve uygulama geliştirme, sosyal medya okuryazarlığı ve internet güvenirliği, girişimciler için finansal okuryazarlık, bireyler için finansal okur yazarlık, mobil fotoğrafçılık ve internet okur yazarlığı bulunuyor. Kadınların ekonomik ve sosyal konumlarının güçlendirilmesi, bölgesel ekonomik kalkınmada etkin rol almalarının sağlanması ve ekonomik hayata katılım konusunda gerekli bilgi-becerilerle donatılarak toplumsal ve ekonomik konumlarının güçlendirilmesini hedefliyor. ‘Kız Kardeşim’ projesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Habitat Derneği, Coca-Cola Türkiye ve İstanbul Teknik Üniversitesi ortaklığında yürütülüyor. Proje, Türkiye’de yaşayan 18-55 yaş aralığındaki kadınların kişisel finansal kaynaklarını doğru yönetme, girişimcilik farkındalığın arttırılması ve desteklenmesini, bilgi teknolojileri hizmetlerini doğru kullanımına destek olacak bir içeriği kapsıyor. Bu eğitim içeriklerinin yanı sıra kendi alanlarında rol model olan, ilham veren kadınlarla katılımcılar bir araya getirilerek tecrübe aktarımı da sağlanacak. 2018 yılı içerisinde 30 ilde yüz yüze gerçekleştirilecek eğitimler yoluyla 9 bin kadına ulaşılması hedefleniyor.

Kurslar için kayıtlar, 19 Haziran Salı günü saat 18.00’da sosyal medya üzerinden (facebook.com/esktgm - instagram.com/esktgm - twitter.com/esktgm) yayınlanacak başvuru linkleri üzerinden yapılabilecek.