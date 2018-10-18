Gençlik Merkezleri etkinliklere devam ediyor

Eskişehir'de 20 Ekim Cumartesi günü, 29 Ekim Gençlik Merkezi'nde düzenlenecek 1'inci Eskişehir GençBank Proje Yazma Atölyesi gerçekleştirilecek. Atölye ile Türkiye'de Toplum Gönüllüleri Vakfı tarafından yürütülen ve Eskişehir'de Toy Gençlik Derneği'nin sürdürdüğü GençBank programına, Tepebaşı Belediyesi tarafından destek verilecek. 15-25 Yaş arasındaki gençlerin proje fikirlerini hayata geçirmeleri için katkı sunulurken; bu sayede gençlerin toplumsal hayata aktif katılımını artırması ve yaşam kalitesini yükseltmeleri amaçlanıyor.

Eğitime 15-25 yaş arası gençler katılabileceği öğrenilirken katılım için Eskişehir GençBank sosyal medya hesaplarından başvuru formunu doldurmaları yeterli olacağı bildirildi.

Öte yandan Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri'nin destekleri ile Toy Gençlik Derneği tarafından gerçekleştirilen Üstünüze Afiyet projesi, İkinci El Eşya Takas Pazarı ve Dönüşüm Sofraları adlı etkinlikleri de devam ediyor. 20 Ekim Cumartesi günü 19 Mayıs Gençlik Merkezi'nde düzenlenecek etkinlikte her zamanki gibi para kullanılmayacak. Takas pazarında vatandaşlar, eşyalarını kupon karşılığı takas edip yine bu kuponlarla başka ürünler alabilecek. Tüketim çılgınlığına dikkat çekilecek etkinlik ile katılımcılar, paranın geçmediği pazarda eşyalarını takas usulüyle değiştirmiş olacak. Etkinliğin bir diğer ayağı olan Dönüşüm Sofraları'nda ise hala yenilip, içilebilecek durumunda olan fazla gıda ürünlerinden yemek yapılarak katılımcılara ikram edilecek. Proje ile semt pazarlarında satılan sebzelerin gün sonunda çöpe gitmesinin önüne geçilmiş olurken bu şekilde temin edilen malzemeler ile yapılan yemekler de vatandaşlara ikram edilerek değerlendirilmiş olacak.

Dönüşüm Sofraları ile de tasarrufun önemi, geri dönüşüm ve israfın zararları konusunda bilinçlendirme çalışmaları yürütülecek.