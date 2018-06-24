Gençlik Merkezleri kursları için kayıtlar tamamlandı

Yapılan açıklamaya göre; kurs kayıtları her yaz döneminde olduğu gibi bu dönemde de merkezlerin sosyal medya hesapları üzerinden yayınlanan online formlar üzerinden alındı. Toplamda 21’i farklı olmak üzere 29 kursa için 700 kişilik kontenjanın yüzde 90’lık kısmı ilk 1 saat içinde dolarken kalan kayıtlar da ertesi gün içinde tamamlandı.

Gençlik Merkezleri kurs programları arasında; münazara, işaret dili, sabun tasarım, diksiyon bağlama, ilk yardım, diksiyon, Rusça A1, İspanyolca, Korece, temel bilgisayar programları, temel oyunculuk, tango modern dans, pilates, gibi branşlar bulunuyor.

Kurslar, 25 Haziran Pazartesi günü başlayıp yaklaşık 7 hafta süreyle devam edecek.