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22 Aralık 2016 15:45

Gençlik merkezlerinde kitap okumaları

Gençlik merkezlerinde kitap okumaları

22 Aralık 2016 15:45

Odunpazarı Belediyesi Büyükdere Gençlik Merkezi, gençlere yönelik sürdürdüğü faaliyetlerine devam ediyor.
Gerçekleştirilen faaliyetler kapsamında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Karşılaştırmalı Edebiyat Bölüm Başkanı Prof. Dr. Medine Sivri, Büyükdere Gençlik Merkezi’nde edebiyat ve renkler hakkında söyleşi yaptı. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat öğrencilerinin ve gençlik merkezine gelen kursiyerlerinin yoğun katılım sağladığı söyleşide, Prof. Dr. Medine Sivri yazmış olduğu “Paul Eluard ve Nazım Hikmet’te Renklerin Dili” kitabını anlattı. Edebiyat ve şiir üzerine keyifli bir söyleşinin olduğu etkinlikte, Nazım Hikmet’in şiirleri ve bestelenmiş türküleri de okundu.
Etkinlik sonunda söyleşiye katılan öğrencilere Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt’un hediyesi olarak “Paul Eluard ve Nazım Hikmet’te Renklerin Dili” adlı kitap dağıtıldı. Kitabın yazarı Prof. Dr. Medine Sivri öğrencilere kitabını imzaladı.



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