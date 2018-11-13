Gençlik Tiyatrosu “Yunus; Dervişin Rüyası” oyununun hazırlıklarını sürdürüyor

Gençlik tiyatrosu 2011 yılında önce Selçuk Tuzcuoğlu kısa bir süre sonra da Fatih Pazvantoğlu ile çalışmaya başladı. Alanında uzman olan eğitmenlerin girişimiyle Tepebaşı Belediyesi Gençlik Tiyatrosu drama eğitimi ile başlayıp konservatuvar eğitimlerinin içeriğinde bulunan dans, şan-solfej, kuramsal ve sahne dersleri ile mini bir konservatuvar sistemi içerisinde çalışmalarına devam ediyor. 2011 yılında drama eğitimi alan öğrenciler, geçen yedi yılın ardından Gençlik Tiyatrosu bünyesinde oyunlar sergiliyor.

“Sanata destek vermeye devam edeceğiz”

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç da Tepebaşı Belediyesi Gençlik Tiyatrosu hakkında yaptığı değerlendirmesinde sanatın toplum hayatındaki önemine dikkat çekerek, “Tepebaşı Belediyesi olarak sanata ve gençlere destek vermeye devam ediyoruz. Gençlerimizin hangi dalda olursa olsun, sanatın bir ucundan tutmasına vesile olmayı önemsiyoruz. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, ‘Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir' sözünden hareket ile sanat dallarını gençlerimizle buluşturmaya devam edeceğiz. Çünkü sanatla tanışan, müzik yapan, şarkı söyleyen, tiyatro öğrenen, resim çizen gençlerimiz geleceğe daha sağlıklı ve sağlam bir bakış açısı kazanıyor. Sanat Tepebaşı'nda sloganı ile Gençlik Tiyatromuz bünyesinde tiyatrocular yetiştirmeye, çıkardıkları başarılı işleri izlerken gururlanmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.