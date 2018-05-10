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10 Mayıs 2018 12:34

Gençlik turnuvasında şampiyon belli oldu

Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri tarafından düzenlenen futbol turnuvalarının ikincisi; “Gençlik Haftası Futbol Turnuvası” sona erdi.

Gençlik turnuvasında şampiyon belli oldu

10 Mayıs 2018 12:34


Tepebaşı Belediyesi Yunus Emre Spor Tesisleri’nde gerçekleşen turnuvaya 18-30 yaş arası sporculardan oluşan 16 takım katıldı. 29 Nisan’da başlayan turnuva, oynanan üçüncülük ve final karşılaşması ile tamamlanmış oldu. Turnuvanın üçüncüsü, rakibi Anatolian Badgers’ı mağlup eden Avrupai oldu. Oldukça zorlu geçen final karşılaşması ise UMYO ile Haddini Bilbao takımları arasında oynandı. Rakibini 3-0 yenen UMYO, turnuvayı kazanarak şampiyon oldu.


Karşılaşmaların ardından takımlar madalya ve kupalarını aldılar. Şampiyon UMYO, ödül olarak Tepebaşı Belediyesi Mustafa Kemal Atatürk Spor Tesisi Su Sporları Merkezi’nden 1 aylık ücretsiz üyelik kazandı. Oyuncular, 2018 yılı içinde diledikleri dönemde tesisten faydalanabilecek. Turnuva boyunca Tepebaşı Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü’nden bir ekip, gerektiğinde müdahale etmek için karşılaşmaları takip etti. Karşılaşmalarda Türkiye Futbol Federasyonu hakemleri düdük çaldı.




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