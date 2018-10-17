Girişimcilik Derneği, projesi olan girişimcileri bekliyor

Girişimciliği Geliştirme ve Destekleme Derneği (Girişimcilik Derneği) tarafından girişimcilere yönelik olarak Eskişehir'de tanıtım toplantısı düzenlendi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Girişimcilik Derneği Başkanı Fatih Altaş, dernek olarak amaçlarının girişimcileri maddi, manevi, fikri ve sermaye bazında karşılıksız desteklemek ve onların oluşturdukları projelerden birer iş sahibi olmalarını sağlayarak Türkiye ekonomisine ve istihdama katkı sunmak olduğunu söyledi. Girişimcilerin taşıması gereken vasıflardan, karşılaştıkları sorunlardan, girişimcilik hayatı boyunca nasıl hareket etmesi gerektiğinden bahseden ve bu bağlamda nasıl yol izlenmesi gerektiğinden örnekler veren Başkan Altaş, girişimciliğin görgüye değil bilgiye ve bilime dayalı olması gerektiğini kaydetti.

Girişimciliğin kolay yoldan para kazanmak olarak algılanmaması gerektiğini belirten Başkan Altaş, “Kişiler girişimciliği bir anda para kazandıracak sistem olarak görmemeli. Girişimcilik sabır gerektirir, meyveleri hemen toplanmaz. Bu bağlamda sabreden girişimci, sonunda meyvelerini kazanacaktır. Sabır, bilime dayalı düzenli bir çalışma gerekmektedir. Aynı zamanda girişimcilik yeniliklerle olaylara farklı açıdan bakmayı gerektirir” dedi.

Türkiye'de son yıllarda girişimcilere önemli destekler verildiğini, fırsatlar sunulduğunu anlatan Başkan Altaş, ancak çoğu insanın aldıkları hibeleri ne yazık ki günü geçiştiren bir düşünce yapısı içerisinde hareket ettiğini, bunun da yanlış olduğunu bunun sonuçta da başarısızlıkların ortaya çıktığını ifade etti.

Girişimcilik Derneği olarak; girişimde bulunmak, iş kurmak, para kazanıp istihdam oluşturarak böylece ülke ekonomisine de katkı sunmak isteyen girişimcilere çağrıda bulunan Altaş, “Dernek olarak profesyonel, eğitimli ekipler koordinesinde, bilimsel yöntemlerle girişimcilere destek vermeye hazırız. Girişimciler iletişim ofisimize gelerek bizlerden ücretsiz danışmanlık alabilir, derneğimizin imkânlarından faydalanabilir” şeklinde konuştu.

Dernek olarak girişimcilik konusunda önemli adımlar attıklarını ifade eden Altaş, “Derneğimize iş planı sunan ve projeleri uzmanlarca onaylanan girişimcilere 5 Bin TL'den 50 bin TL'ye kadar geri ödemesiz sermaye desteği yapılmaktadır” dedi.

Programa katılarak birer konuşma yapan Tepebaşı Belediyesi Başkanvekili Mukaddes Harmancı Yılmaz, Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkan Yardımcısı Dilara Tambova ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanı Rabia Akman, Türkiye ekonomisine ve girişimcilere destek veren bu tür sivil toplum kuruluşlarını önemsediklerini ve desteklediklerini belirttiler.

Toplantı sonunda girişimciler, Altaş ile fikir alış verişinde bulundular.