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24 Aralık 2016 11:36

‘Glow’, 3’üncülük getirdi

‘Glow’, 3’üncülük getirdi

24 Aralık 2016 11:36

Anadolu Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü Araştırma Görevlisi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Endüstri Ürünleri Tasarımı doktora öğrencisi Barış Derviş ile Endüstriyel Tasarım Bölümü Yüksek Lisans öğrencisi Saner Öztürkler, “Doğadan Sanata Sen Tasarla-4. Zeki Yurtbay Tasarım Yarışması”nda 3’üncülük ödülüne layık görüldü.
Yarışmanın ödül töreni 17 Aralık Cumartesi günü Antalya’da gerçekleştirildi. Yurtbay Seramik’in organize ettiği yarışmaya katılan 413 projeden ilk 3’te yer almanın mutluluğunu yaşayan Derviş ve Öztürkler, çalışmaları hakkında şu bilgileri verdi: “Çalışmamızın adı, ‘Glow’. Esin kaynağı Mycena Chlorophos olan tasarım, mantar dokusunun stilize edilip devam ettirilebilir nitelik kazandırılmasıyla elde edilen desenin seramik karo üzerine yerleştirilmesi ile hazırlanmıştır. Birleşimler çeşitlendirilerek desen zenginleştirilebilmektedir. Esinlenme, işleve yönelik kararlar üzerinde de etkili olmuştur. Karonun sırlanmasında kullanılan fosfor, kullanıcı için yeni bir deneyimdir. Gündüzleri ışığı depolayan karo tasarımı, geceleri parlamaktadır.”
Ekip çalışmasının getirdiği başarının önemli ve gurur verici bir sonuç olduğunu söyleyen Barış Derviş ve Saner Öztürkler, “Rekor katılımın olduğu yarışmada dereceye girmiş olmak ve Yurtbay Seramik bayilerinin toplantısında gerçekleştirilen tören, sektör açısından seramiğe dâhil olmanın başlangıcı niteliğindedir” ifadelerini kullandı.
Anadolu Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü Yüksek Lisans öğrencisi Saner Öztürkler, daha önce birçok yarışmadan dereceler elde etmişti.



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