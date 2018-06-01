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01 Haziran 2018 12:30

Göcenoluk’ta iftar coşkusu

Seyitgazi Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen iftar buluşmaları, Göcenoluk Mahallesinde yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Göcenoluk’ta iftar coşkusu

01 Haziran 2018 12:30


İftar programında, mahalle sakinleri hep birlikte oruç açmanın mutluluğunu yaşadı. Seyitgazi Belediye Başkanı Hasan Kalın, Ramazan ayının ruhuna uygun bir şekilde toplumsal kaynaşmayı sağlamak amacıyla düzenlenen iftar buluşmalarının bu sene dördüncüsü gerçekleştirdiklerini ifade etti. Vatandaşlarla birlikte orucunu açan Başkan Hasan Kalın, "Rahmet ve bereket ayında, bugün iftar soframızı Göcenoluk’ta kurduk. Bir dilim ekmeği birlikte paylaşıyorsak, bir bardak suyu birlikte içebiliyorsak, birlikte ellerimizi Yaradana açıp dua ediyorsak, bizden mutlusu yok. İftar soframız hayırlara vesile olsun" şeklinde konuştu.


Göcenoluk Mahallesi Muhtarı Nasıf Şükrü Özyavuz, Seyitgazi Belediye Başkanı Hasan Kalın ve ekibine iftar programı sebebiyle teşekkür etti.




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