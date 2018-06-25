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25 Haziran 2018 12:04

Göcenoluk’ta oyların tamamı AK Parti ve Erdoğan’a

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesine bağlı Göcenoluk Mahallesi’nde seçmenler, Cumhurbaşkanı ve 27’nci Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde oylarının tamamı AK Parti’ye ve Recep Tayyip Erdoğan’a verdi.

Göcenoluk’ta oyların tamamı AK Parti ve Erdoğan’a

25 Haziran 2018 12:04


Köy Muhtarı Nasıf Şükrü Özyavuz, 55 haneli 112 seçmenli mahallenin tamamının Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti’ye oy verdiğini dile getirdi. Özyavuz, seçim gecesi AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı’nın kendisini arayarak tüm mahalle sakinlerini tebrik ettiğini ifade etti. Özyavuz, "Köylülerimiz, asrın seçiminde oylarının tamamını Erdoğan ve AK Parti’ye vermiştir. Bu sonuç öyle tahmin ediyorum ki nadir elde edilen bir sonuçtur. Göcenoluk’ta seçim sonucu 112’ye 0’dır. Bu sebeple tüm köylülerime teşekkür ediyorum. Bilindiği gibi, Seyitgazi ilçesine bağlı olan köyümüz Kütahya’ya 41, Eskişehir’e de 100 kilometre uzaklıkta" diye konuştu.




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