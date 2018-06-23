Gökbahçe’ye baraj ve gölet müjdesi

Seyitgazi Belediyesi’nin girişimleri sonucu, Gökbahçe mahallesinde yapılması planlanan baraj ve gölet yapımı ile kapalı devre sulama sistemi konusunda somut sonuçlar alınmaya başlandı. Bölgeye büyük değer katacak baraj ve gölet yapımı ve kapalı devre sulama sistemi ile kurak yıllarda su sorununa büyük oranda çözüm sağlanacak. Baraj ve gölet yapımı önümüzdeki günlerde ihaleye çıkacak.

Gökbahçe Mahallesinde vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Hasan Kalın konuyla ilgili bir açıklamada bulunarak şunları söyledi:

“Mahallemizde baraj ve gölet yapımı için 4 yıl önce başkanlığa geldiğimiz günden bu yana mücadele ediyorduk. Şükürler olsun geldiğimiz noktada süreci ihale aşamasına kadar getirdik. Bol bereketli bir yıl geçirmekteyiz. Yağan yağmur suları artık boşa akıp gitmeyecek. Gölet ve baraj yapımı yanı sıra kapalı devre sulama sistemi ile yüksek kesimlerde kalan alanlar da basınçlı sulama sistemi ile sulanma imkanına kavuşacak. Ben önce Gökbahçeli hemşerilerimize ve bölgede yaşayan çiftçilerimize bu müjdeyi vermekten mutluluk duyuyorum. Milyonlarca liralık bu yatırımın Seyitgazi ilçemize değer katacağına inanıyorum. İhalemizin 26 Temmuz tarihinde gerçekleştirilmesini bekliyoruz. Hepimiz için hayırlı uğurlu olsun.”

Gökbahçe Muhtarı Ramazan Kaya ise Başkan Kalın’ın göreve geldiği günden bu zamana kadar bu yatırım için büyük bir çaba sarf ettiğini, gelinen noktada çok büyük emekleri olduğunu belirterek, Gökbahçeliler adına teşekkürlerini dile getirdi.