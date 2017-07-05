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05 Temmuz 2017 11:13

Gökkuşağı Kafe örnek olmaya devam ediyor

Tepebaşı Belediyesi’nin engelli bireyleri toplumla bütünleşmesinin amaçlandığı Gökkuşağı Kafe projesi, Türkiye’ye örnek olmaya devam ediyor.

Gökkuşağı Kafe örnek olmaya devam ediyor

05 Temmuz 2017 11:13


Tepebaşı Belediyesi tarafından hayata geçirilen Gökkuşağı Kafe 2 farklı merkezde, zihinsel engelli bireyleri toplumla bütünleştirmek ve özgüven kazandırmak amacıyla hizmet veriyor. 18 zihinsel engelli bireyin servis yaptığı bir alan olan Gökkuşağı Kafe ile bu bireylerin, gelişiminin takip edilebileceği akademik çalışmalara zemin hazırladığı gibi engelli bireylerin ailelerinin yaşadığı zorlukların azaltılmasında da önemli bir rol oynuyor. Ayrıca engelli bireyler, fotoğraf çekiminden ebruya, halk oyunundan Latin danslarına kadar eğlenceli aktivitelerde bulunma imkanı yakalıyor. Zaman zaman Tepebaşı Belediyesi’nin çeşitli kültürel ve sosyal faaliyetlerine de katılan engelli bireyler, her geçen gün kent yaşamının etkin birer bireyine dönüşüyorlar.


Öte yandan Gökkuşağı kafeler, Tepebaşı Belediyesi Özdilek Sanat Merkezi ve Kızılcıklı Mahmut Pehlivan Caddesi olmak üzere iki ayrı merkezde hizmet veriyor.




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