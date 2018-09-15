Gökyüzü aşıkları Sivrihisar'da buluştu

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde Sivrihisar Hava Gösterileri Airshow etkinliğinde gösteri uçakları ve helikopterlerinin akrobasi şovu nefes kesti.

Yürek hoplatan hareketlere imza atan uçakların sergilediği gösteriyi vatandaşlar ilgiyle izledi. Vatandaşların meraklı gözleri arasında gökyüzünde akrobatik hareketler sergileyen pilotlar, manevraları ile izleyicileri büyüledi. Birbirinden zor akrobasi hareketleri izleyenlere heyecanlı dakikalar yaşatırken, bu anlarda kameralar, fotoğraf makineleri ve cep telefonlarına saniye saniye kaydedildi. İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte bir konuşma yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Enver İskurt, “Sivrihisarlı vatandaşlarımız bugün etrafa baktığımda gerçekten çok şanslı. Eskişehir'imizde, Sivrihisar'ımızda böyle bir organizasyonun varlığını ben ilk defa duyuyorum. Bundan dolayı da biraz üzgünüm. Demek ki duyarsız kalmışım ama inşallah bundan sonra bunu telafi edeceğim. Sivrihisar'ın bu atmosferi görünce havası değişti, havasını buldu diye söylersem her halde abartı olmaz. Bugün gösterilerle öyle tahmin ediyorum ki benzer uygulamaları gördüm. Gerçekten burada ilk havacılık şenliğini yaşayacağız. Herhalde bu organizasyon yine yarında devam edecek. İnanıyorum ki bu yarışlar ülkemizde sivil havacılığın gelişmesini etkileyecek, katkı sağlayacaktır” dedi.

Eskişehir Valisi Özdemi Çakacak ise, “Ülkemizin her alanda değiştiği, geliştiği bir dönemde Eskişehir ilimizde bu gelişmeden, bu değişmeden payını büyük bir şekilde almaktadır. Eskişehir ilimiz 3 üniversitesiyle ülkemizde eğitimde marka olmuş bir şehir. Öğrenci şehri hürriyetini almış bir şehir. Eğitim şehri olmaktan, öğrenci şehri olmaktan büyük bir gurur duyuyoruz, memnuniyet duyuyoruz. Sivil havacılık konusunda Eskişehir yine bir marka. Üzerinde bulunduğumuz bu tesis 2014 yılında çorak bir araziyken Sportif Havacılık Derneği tarafından bugün ulusal ve uluslararası etkinliklerin yapılabileceği, son derece güzel bir tesis haline getirildi. İlerleyen yıllarda bugün yapılacak olan hava gösterileri geleneksel hale gelecek” diye konuştu.

Diğer yandan düzenlenen etkinliğe; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Enver İskurt, Vali Özdemir Çakacak, AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç ve çok sayıda vatandaş katıldı.