Gökyüzü sevdalıları Havacılık Bilim Şenliği'nde bir araya geldi

Havacılık hakkında bilgi sahibi olan ya da olmak isteyenlerin katıldığı etkinliğe çocukların yanı sıra büyükler de yoğun ilgi gösterdi. Anadolu Üniversitesi Havacılık Parkı'nda düzenlenen etkinlik hakkında bilgi veren ESTÜ Havacılık Ve Uzay Bilimleri Fakültesi Araştırma Görevlisi ve aynı zamanda proje yöneticisi Emircan Özdemir, havacılığın toplumda yaygınlaştırılmasını sağlamayı amaçladıklarını, herkesin anlayabileceği şekilde, basit anlatımlarla hazırlanmış atölye etkinlikleri ve seminerlerin düzenlendiğini söyledi. Bugün burada düzenlenen projenin TÜBİTAK 4007 programı kapsamında desteklediklerini ifade eden Özdemir, “Bizim buradaki aslında anlatmak istediğimiz ana soru; uçaklar nasıl uçar? Uçaklar nasıl uçar sorusuna yönelik burada 14 farklı atölyemiz ve 3 farklı seminerimiz mevcut. Gün içerisinde katılımcılarımız istedikleri saatlerde gelip bu atölyelerimize kaydoluyorlar ve etkinliklerimize, seminerlerimize katılıyorlar. Bizim burada bu gün hedeflediğimiz katılımcı sayısı bin 200. Şu an ki durumumuza baktığımızda da daha da üzerine çıkmayı bekliyoruz bu rakamın. Tabii toplum için, halk için de faydalı olduğuna yönelik geri bildirimler alıyoruz. Hem ücretsiz olması dolayısıyla hem de bilimin topluma aktarılması konusunda gayet başarılı olduğuna yönelik geri dönütler aldık ve bu da bizi oldukça mutlu etti. Bizim bu gün burada yaptığımız etkinliklerin toplumda bilim kültürün yaygınlaşmasında ve bu alanda farkındalığın artmasına yönelik olumlu dönütlerin olması bizleri de memnun edecektir” dedi.

Etkinliği çok beğendiklerini söyleyen katılımcı Nil Göksel ise “Aslında Eskişehirliyiz, uzun yıllardan beridir de bu parktan haberdarız ama açıkçası çok güzel bir etkinlik sayesinde daha detaylı gezmiş olduk. Öncelikle kaydımızı yaptırdık ve havacılık bilimiyle ilgili sanıyorum çeşitli etkinlikler düzenlenmişti bu gün. Hepsine katılamadık ama çoğuna katıldık. Öncelikle hangara gittik, sonrasında hangarda ufak bir sunu oldu. Sunuyu seyrettikten sonra yapay uçağın, aslında gerçek ama sonradan halka açılmış olan uçağın içine bindik, orada resimlerimiz çıktı” şeklinde konuştu.