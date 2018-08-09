Gökyüzündeki hayalini yeryüzü ile birleştirdi

Türkiye’nin en yüksek puan ile öğrenci alan okulu Sabiha Gökçen Teknik ve Mesleki Anadolu Lisesinden mezun olan Kadir Özkan, üniversite sınavında dereceye girdi. Kendi alanında bir meslek seçmek yerine hukuk fakültesinde okumak isteyen Özkan, hayalini gerçekleştirebilecek olmanın mutluluk ve gururunu yaşadı. Hem uçak alanında teknik dersler alan hem de temel derslerde kendini geliştiren Özkan başarısını hukuk fakültesinde devam ettirmek istiyor.

“Meslek lisesi diye bizi geri plana atmalarına gerek yok”

En büyük hayallerinden birini gerçekleştirecek olmanın kendisi için büyük bir gurur olduğunu dile getiren Özkan, “Havacılığı da çok sevdiğim için bu liseye geldim. Bu lisedeki müdürüm ve hocalarım sayesinde üniversiteden geri kalmadım ve törpülenmedi hayalim. Onlar sayesinde bu hayalimi gerçekleştirmek için önemli adımlar attık. Havacılığı ve hukuku bir arada götürerek havacılık hukuku üzerine yoğunlaşmayı planlıyorum. Hem çocukluk hayalimi bu şekilde gerçekleştirmiş olacağım, hem de öğrenmiş olduğum bilgileri bu sektörde daha iyi yerlerde kullanmış olacağım. Bu yüzden hukuk fakültesini tercih edeceğim. Meslek lisesi diye bizi geri plana atmalarına gerek yok. Burada aldığımız eğitimlerde fen lisesi müfredatı uygulanıyor. Onun yanında ekstradan meslek dersleri alıyoruz. İkisini bir arada götürmek zor olabilir ama bunu başaramayacağız diye bir şey yok. Geçmişte yapılan örneklerden ders alıp üzerine koyarak ben de bu dereceyi elde ettim. Günlük düzenli olarak ders çalıştım. Her şeyi rayına oturttum. Dediğim gibi günlük düzenli bir şekilde çalıştığınız zaman oluyor. Sıkıldığınız, bunaldığınız zaman pes etmemeniz lazım. O yüzden başarıya bir adım kala pes etmemeniz gerekiyor. Ben de pes etmedim ve çok mutluyum” ifadelerini kullandı.

Meslek lisesi çıkışlı olmasına rağmen büyük bir başarı elde ederek meslek liseleri üzerindeki algıyı da kıran Kadir Özkan, “Okulumda öncelikle mesleki eğitim üzerinde bilmeyen yoktur. Türkiye’deki alanında en iyi olan mesleki ve teknik anadolu lisesi. Bunun yanında hocalarımız olsun üniversiteden geri kalmamak için desteklerini veriyorlar. Üniversite okumak isteyen bir kişi burada eğitimini alıp üzerine koyarak bu hayalini başarabilir” şeklinde konuştu.

Eğitim masrafları okul tarafından karşılanacak

Eskişehir Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Süleyman Sırrı Kabadayı ise “Öncelikle öğrencimizi başarısından dolayı kutluyoruz. Son 20 yıldan bu yana kat sayı engeli olması dolayısıyla meslek lisesi mezunlarımız üniversitede başarılı olamıyorlardı. Bizim okulumuz Türkiye’de en yüksek LGS puanı ile öğrenci alan okul. Özellikle mesleki ve teknik okullarından mezun olan öğrenciler için bir ışık olabilecek başarıyı elde etmiş olamasından dolayı Kadir Özkan öğrencimizi de kutluyoruz. Bu bin 136’ncı öğrenci olması çok büyük bir başarı ve ileride kendisinin de belirttiği gibi havacılık alanında ortaöğretim görmüş, ilerde de hukuk fakültesi okuyacak bu öğrencimizi okul olarak 4 yıl süre ile tüm eğitim masraflarını karşılamayı planlıyoruz” dedi.