Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında, gölete uçan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye kaza, Eskişehir-Bursa istikametinde üzerinde bulunan Keskin mahallesi yakınlarında meydana geldi. Serkan Doğan idaresindeki 26 DL 967 plakalı kamyonet, seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı gölete uçtu. Meydana gelen trafik kazasında sürücü Doğan olay yerinde hayatını kaybetti.