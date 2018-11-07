Gönüllü kök hücre konusunda bilgilendirmede bulunuldu

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü, Yunus Emre Devlet Hastanesi ve Eskişehir Sağlık Çalışanları Derneği (ESÇAD) tarafından organize edilen 'Öne Çık, Hayat Kurtar! Farklı Ol, Fark Yarat' gönüllü kök hücre bilgilendirme ve bağış etkinliği gerçekleşti.

Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi Konferans Salonunda Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge'nin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, açılış konuşmasını Eskişehir Sağlık Çalışanları Derneği Başkanı Füsun Uluşahin yaptı. Uluşahin konuşmasında Sağlık Bakanlığı ve Türk Kızılayı'nın ortak projesi olan Türkök hakkında farkındalığı artırmak ve gönüllü kök hücre bağışçılarına ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

Yunus Emre Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mustafa Karagülle ise, kök hücre nakli olarak da adlandırılan kemik iliği naklinin, zarar görmüş kemik iliği kök hücrelerinin yeniden oluşturulması amacıyla kişiye kendinden ya da başka bir uyumlu vericiden sağlıklı kök hücrelerin nakledilmesi olduğunu belirtti.

Son olarak Türkök Anadolu Bölge Kan Merkezi Sorumlusu Nejdet Ayduran, donör adaylığı, kök hücre, ilik nakli ve kök hücre toplama yöntemleri gibi önemli konularda katılımcılara bilgiler verdi.