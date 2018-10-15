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Görev şehidi memleketi Ağrı'ya uğurlandı

Eskişehir’de, değiştirilen pist mesafe tabelalarını taşıyan Hv.

Eskişehir'de, değiştirilen pist mesafe tabelalarını taşıyan Hv. Ulş. Onb. Ebuzer Özyolci idaresindeki askeri traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Traktörü kullanan Hv. Ulş. Onb. Özyolci, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.


Görev şehidi Hv. Ulş.Onb Ebuzer Özyolci, Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı 1'nci Taktik Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda düzenlenen tören sonrasında askeri uçakla memleketi Ağrı'ya uğurlandı. Düzenlenen askeri törene; Vali Özdemir Çakacak, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Hava Orgeneral Atilla Gülan, AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Prof. Dr. Emine Nur Günay, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, askeri erkân ve şehit Özyolci'nin ailesi katıldı.


Diğer yandan Şehit Özyolci'nin naaşı bugün Ağrı ili Tutak Merkez Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında Kılıçgediği Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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